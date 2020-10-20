中國億萬富翁從未變得如此富有

雖然新冠疫情席捲全球經濟，但是在中國，創造的財富卻從未像今年這樣多，這表明中國的億萬富翁人數有了新的增加。這是剛剛推出的2020胡潤百富榜作出的總結。

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法新社指出,中國是第一個受到新冠病毒影響的國家，此後政府設法在國內根除了這一疫情，如今中國每天新感染疾病僅限於少數病例。但事實證明，為遏制疫情而實施的嚴厲封城措施，導致數千萬上億的中國人因為擔心被感染而躲在家中，可這對電商數碼巨頭來說，尤其有利可圖。

胡潤的年度排名指出，如果“疫情開始的頭兩個月消耗了大量財富（...），但數碼技術驅動的新經濟自6月以來，已經達到前所未有的水平”。美團送餐公司的創始人王興今年的財富翻了兩番，成為中國的第十三大富翁。電子商務巨頭京東老闆理劉強東的財富翻了一番，達到235億美元（199億歐元），在百富排名中居第16位。

衛生保健也是一個充滿希望的領域：疫苗生產商智飛的創始人蔣仁生的財富增加了兩倍，達到199億美元。他獲得排名第二十位。

由此，胡潤百富指出，儘管有新冠疫情，但是今年中國的“創造的財富比過去五年的總和還多”。具有標誌性的馬雲是擁有阿里巴巴平台的電子商務先驅，仍然以588億美元的財富居全國之首。緊隨其後的是數碼巨人騰訊的老闆馬化騰，該公司推出備受歡迎的微信應用程序（574億美元）。登上榜單第三位的是最新入選的鐘睒晱，他是瓶裝水巨頭農夫山泉的老闆，其產品在中國市場至關重要。他的財富價值537億美元。

目前亞洲巨人擁有的億萬富翁人數已經超過美國。據胡潤百富說，今年榜單人數比去年增加了257名。在中國大陸（不包括香港和澳門）共有878名億萬富翁。