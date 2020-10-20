徹底排除華為中興參與5G建設 瑞典的報復？

瑞典決定把華為從其全部5G網絡基礎建設排除出局，不僅僅華為，徹底排除的還有中興集團，在胡錫進眼中的“北歐小國”瑞典做得如此徹底和明確，在歐盟是第一個。在歐洲，之前只有英國於7月份作出類似的決定。

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瑞典決定，禁止華為、中興參與瑞典未來的5G建設，新安裝的基礎通訊設施排除華為和中興提供設備，已經安裝好的可用於5G的相關設備必須在2025年1月一日前拆除，瑞典當局提供的這一限期比英國政府對華為的限期還要縮短兩年。瑞典通訊部長Ygeman希望，瑞典出於國家安全的考慮作出的選擇不會影響雙邊關係。

中國駐瑞典大使館傍晚反應稱，北京反對濫用國家安全，違反市場規則，以及公平競爭原則這些概念。使館稱，排除中國企業的做法是建立在毫無根據的指責之上。

瑞典是愛立信的祖國，與芬蘭的諾基亞共同構成5G網絡的主要競爭者。該決定是基於瑞典今年年初通過的一項新法律以及軍事和情報當局的評估。這些評估的目的是要“確保使用頻率不會危害瑞典的國家安全”。瑞典的5G網絡招標定於11月10日。這樣一來，作為全球5G領域第一大集團的華為，中興，作為另外一個主要的通訊設備集團，將被從5G建設中排除出去。

胡錫進妄指“北歐小國”敢與中國“碰瓷”

瑞典如果在兩三年前作出如此決定，北京可能會感到意外，這幾年在兩國之間發生了不少事情，最能挑起民族主義情緒的大約是2018年發生的所謂“瑞典辱華事件”，在中國大使桂從友和官媒參與下，一個因沒有事先預定而不能入住酒店的中國人“大鬧瑞典”被形容為國與國之間的事件，被指為瑞典粗暴對待中國遊客。『環球時報』總編胡錫進蔑稱瑞典是“北歐小國”，竟敢與大國“碰瓷”，他甚至自娛式地想象：瑞典正進入漫長的冬季，黑暗中舉國抑鬱。

這件事在中國煽得很兇，在瑞典很平常，當地電視有所報道而已，只是一起普通的社會新聞。但是，瑞典與中國爭執經年，瑞方始終不肯罷休的是要求北京釋放被中國公安綁架的香港銅鑼灣書店書商桂民海事件。

中國大使威脅給桂民海授獎激化瑞典反感

桂民海2015年泰國度假時被中國當局綁架，他的其他四位同事先後同時在香港失蹤，他們的罪過無非是出版了一些披露中國政界領袖私生活的書籍。

桂民海是瑞典籍，瑞典一直為他爭取自由。瑞典筆會去年決定把年度圖霍爾斯基獎授予桂民海後，北京再度強行干預，桂從友大使不僅威脅要筆會取消授獎於桂民海，竟然要求瑞典文化大臣林德不要出席授獎儀式。否則，將嚴重破壞中瑞關係，“我們一定會採取對策”。

桂大使沒有底線的要求立即遭到反駁，文化大臣林德在頒獎的11月15日說，“一個國家告訴另一個國家的政府該做什麼，這是很嚴重的事”。瑞典首相勒文說：“這個國家永遠不會屈服於這類威脅，我們在瑞典擁有言論自由，這是關鍵時刻。”

華為在西方陷入困局

特朗普政府兩年前啟動了驅逐華為集團的運動。華盛頓還鼓勵歐洲盟國採取同樣的行動，美國情報機構最擔心北京當局利用華為設備監督通訊及搜羅情報。

日本和澳大利亞採取了與美國同樣的步驟，但歐盟目前存在着較大分歧，歐盟委員會主張必須有條件開綠燈，但並不具有束縛性。

法國雖然沒有公開表示，事實上已經在“稠密地區”也就是法國所有的城市排除了使用華為設備的可能性，而且，使用通訊設備的期限也將限制在八年之內。

斯洛文尼亞和羅馬尼亞雖無明確指明華為，但已採取了有利於把華為排除在公開招標之外的措施。

不過，西班牙、葡萄牙以及希臘目前仍同意使用華為5G設備，但一些電信運營商已採取了替換華為或減少使用華為設備的預警措施。