斯里蘭卡尋求再向中國借巨債

已向中國舉債超50億美元的斯里蘭卡，打算再向中國借巨債。在Covid-19病毒疫情打擊下該國今年經濟預計萎縮7%，國際信譽評級被降兩級。斯里蘭卡在印度洋處於重要戰略位置。該國將南部深港抵押給中國99年。

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中央社消息，已積欠中國巨額債務的斯里蘭卡，正尋求再向中國貸款7億美元，引起反對黨批評和外界的關注，但斯里蘭卡一名國務部長對此辯護說，再向中國貸款，是因中國現在有最多錢。

印度人報（The Hindu）今天刊登斯里蘭卡政府的貨幣金融市場與國企改革部國務部長卡布拉爾（AjithNivard Cabraal）的訪談。卡布拉爾曾在總理馬辛達-拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）主政期間任斯里蘭卡央行總裁。

他指出，在世界過往的歷史中，不同的時期有不同的國家擁有最多的現金，而現在正好轉向中國，中國有最多錢，所以中國自然而然向全世界進行投資。他還稱，大家都該尊重這一點。

據世界銀行和國際貨幣基金（IMF）預測，在冠狀病毒武漢肺炎打擊下，斯里蘭卡今年的GDP將委縮7%，國際信用評級機構穆迪（Moody's）更因斯里蘭卡巨額外債及收入下降和生活成本上漲，把斯里蘭卡的評級下調兩個等級。

對斯里蘭卡的財政窘境，卡布拉爾相當樂觀，並說斯里蘭卡正探索償還債務的不同選擇，包括從中國獲得更多貸款，與印度和中國建立貨幣兌換機制（currencyexchange facilities）及發行武士債（Samurai bond）和熊貓債券（Panda bond）。

中國國務委員楊潔篪上周率領訪問團訪問斯里蘭卡，並與斯里蘭卡總統戈塔巴耶-拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）和身兼財政部長的總理馬辛達-拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）會面，斯里蘭卡與中國訪問團正討論再向中國貸款7億美元。

中國在3月才批准5億美元的貸款，給斯里蘭卡作為對抗武漢肺炎衝擊的資金。

此外，斯里蘭卡還和上述中國訪團就一項價值近15億美元的貨幣互換協定進行談判。

迄今為止，斯里蘭卡已向中國借款超過50億美元。

鑒於中國繼續透過大舉貸款試圖控制斯里蘭卡，印度央行7月也與斯里蘭卡簽署4億美元貨幣兌換協定，協助增加斯里蘭卡的外彙存底，且正考慮給予斯里蘭卡10億美元的貸款。

斯里蘭卡的經濟規模只有880億美元，但外債已高達550億美元，其中10%是向中國借貸。

但對斯里蘭卡在馬辛達-拉賈帕克薩擔任總統期間已因為掉入中國「債務陷阱」，積欠大筆債務而被迫把赫班托達（Hambantota）深水港租給中國99年，現在卻再度借款擴大積欠中國的債務，卡布拉爾辯稱，每個國家都會根據所認定最適合自己的方式，制定自己的融資辦法。