美國國會小組推出多項“挺台”提案

現任美國國會任期將在明年1月期滿，為了加速通過重要法案，眾議院“中國工作小組”周二提出一系列法案，包括支持美台交往限制鬆綁、定期軍售及台灣國際參與等7部挺台法案。

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中央社消息，第116屆美國國會任期將於明年1月3日期滿，屆時尚未通過法案將失效。我了趕在任期結束前通過重要法案，共和黨5月成立的眾議院”中國工作小組“周二“包裹”137部法案，提出“中國工作小組法案”（China Task Force Act）。

根據提案內容，囊括法案涉及諸多議題，包括對抗中共全球惡意影響力、推動美國在5G標準設立的領導地位，及對在聯合國體制內進行惡意影響力的會員國究責等。 其中有7部與台灣直接相關法案，包含呼籲美方定期對台軍售、支持台灣有意義參與聯合國等國際組織的“台灣保證法案”（Taiwan Assurance Act），及確保美國履行台灣關係法義務、維持美軍阻止中國武力犯台能力的“台灣防衛法”（Taiwan Defense Act）。

另外，“台灣主權象徵法案”（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）、推動台灣加入國際貨幣基金的“不歧視台灣法案”（Taiwan Non-Discrimination Act），及 確保國際金融機構公平僱用台灣人的“台灣公平僱用法案”（Employment Fairness for Taiwan Act）也包含在其中。 此外，這一攬子提案也列入希望透過獎學金強化美國官員對台灣了解的“台灣獎學金法案”（Taiwan Fellowship Act），及一部指示美國國務卿研擬策略，協助台灣重獲世界衛生組織觀察員身分的法案。

“中國工作小組”指出，包裹提案內2/3法案擁有跨黨派支持，且超過1/3已獲參眾兩院其中一院通過。工作小組9月底發布一份全面性報告，就如何對抗北京惡意行徑列出超過400項建議，這些法案都囊括其中。

工作小組主席、眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）表示，中共惡意行徑造成世代性威脅，需要立即採取行動。他說，“在中共加大軍事侵略、將 供應鏈武器化，並明目張膽攻擊支撐美國社會與國際繁榮的民主價值之際，我們不能再後退。”