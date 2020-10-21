新冠病毒：德國衛生部長施潘被感染

疫苗何時問世仍然是一個問題。

新冠疫情在德國繼續擴展。衛生部長施潘現也被確診感染了病毒。這是德國首次出現部長級以上官員被感染。

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據德廣聯和德國廣播電台報道，德國衛生部宣布，40歲的衛生部長施潘（Jens Spahn）周三下午被測出新冠病毒陽性。施潘立即進入居家隔離。到目前為止，施潘只出現了感冒癥狀。周三上午，施潘還參加了聯邦內閣的會議，但按規定戴了口罩。

這是迄今為止德國首次出現部長級以上官員被感染。施潘從哪裡感染了病毒，正在調查中。與施潘有接觸的人，衛生部門都將一一通知。

政府發言人就施潘感染病毒表示，德國聯邦內閣不必被隔離，因為政府在舉行內閣會議時，遵守了相應的衛生和保持距離規定。專家估測，內閣成員都將接受病毒檢測。

新冠病毒在德國繼續擴散，德國一周內被確診的患者每10萬居民超過了50人次感染的臨界值。柏林羅伯特科赫研究所周三爆出的感染數字是51.3，前一天為48.6。該臨界值被認為是針對新冠病毒是否應採取更嚴格措施的重要依據。

據羅伯特科赫研究所周三公布的數據，德國一天內確診的新患者達7595人，在重症監護病房接受治療的患者達879人，比一周前增加了261人。