楊恆均承認做過10年中共間諜

澳洲籍作家楊恆均的一封給老師的信函今天10月21日曝光。路透社看到了這封信。楊恆均在這封信中承認自己曾做過10年中共間諜。他被控間諜罪，案子在10月初被公訴方送到北京第二中級法院。

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據路透社10月21日報道，被北京拘押的澳洲籍作家楊恆均，在一封2011年寫給老師馮崇義教授的信中承認他從1989年開始為中國國家安全部工作，做中共間諜持續大約10年，包括被派遣到香港和華盛頓，直到他2000年移民澳大利亞為止。

55歲的楊恆均已被中國拘押超過21個月。中國外交部發言人趙立堅10月12日證實，楊已被提起公訴，北京第二中級法立案正在審理。

楊恆均又名楊軍，曾寫過多部以中共情報部門為背景的小說。他後來轉為在網上談論民主和人權，變成“網絡大V”，自稱為“民主小販”。

楊恆均2019年1月在廣州機場入境時被帶走，音訊全無一段時間後，同年8月傳出消息說，他被以涉間諜罪逮捕。有消息透露，楊恆均之前給他的家人寫信說，他絕不會承認自己沒有做過的事情。澳洲當局對楊恆均的被捕表示擔憂。

與澳洲有關的被捕者，還有家眷在澳洲的中國公安部副部長孫力軍，以及在中國官媒國際電視台工作的澳籍記者成蕾。

令人納悶的是，為什麼是澳洲總理首先在今年5月公開呼籲國際社會對武漢冠狀病毒疫情的原因展開調查。難道他手裡掌握什麼需要進一步證實的情報嗎？