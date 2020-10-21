歐盟尋求妥協 英脫歐談判可能打破僵局

歐盟脫歐事務首席談判代表巴尼耶周三表示，歐盟與英國協商之門保持開放，並將尋求必要的妥協，努力達成貿易協議。此舉 顯示，英國脫歐談判可能打破僵局。另外歐盟稱無論貿易談判能否達成協議，英國都須遵守退歐協議。

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巴尼耶周三對歐洲議會表示，歐盟一再向英國重申希望達成協議，如果雙方準備進行建設性工作，可以達成協議。目前協商之 門保持開放，歐盟會一直這樣做，直到最後一天，達成協議為止。

英國脫歐過渡期即將在12月31日結束，不過英、歐對達成脫歐後的貿易協議進展有限。英歐雙方對公平競爭的規定以及多少歐盟漁船能駛入英國海上漁場看法依舊分歧。英國首相約翰遜曾設定10月15日歐盟峰會我談判最後期限。

歐盟在15日的峰會上對英國展現強硬態度，表示英國如要達成協議就必須採取行動。會後英方不滿歐盟的語氣及談判彈性不足，強調除非歐盟做出改變，否則將不會有協議。

巴尼耶周三的談話顯示英歐雙方可能重回談判桌，走出近來的談判僵局。

目前歐盟與英國貿易協議的分岐點包括雙方經濟公平競爭的"公平"規定，以及歐盟漁船駛入英國海上漁場。其中，英國漁場資源豐富，是法國等歐盟會員國漁民重要漁獲來源。英國脫歐後，其他國漁民無法再到英國漁場捕魚。歐盟希望英國能繼續共享海漁場；英國則要求重新分配捕漁額度。

另據路透社報道，歐盟執委會副主席塞夫科維奇周三表示，無論歐盟與英國目前進行的貿易協商結果如何，英國都必須執行退出歐盟的協議。塞夫科維奇對歐洲議會表示，“無論有無協議，都必須遵守退歐協議”。

塞夫科維奇表示，歐盟致力於就貿易協議以及未來關係的其他方面達成一致，但雙方在漁業和公平競爭環境問題上還存在“很大分歧”。他說，“我們的目標仍然是達成協議，為歐盟與英國之間建立富有成果的新關係鋪平道路。我們將繼續為這樣一份協議而努力，但不會不計代價”。