許章潤等人參與聯署 要求當局釋放耿瀟男夫婦

自北京方面消息，清華大學法學院前教授許章潤近日聯同多為中國大陸學者及藝術家，發起聯署呼籲當局釋放北京出版人耿瀟男與她的丈夫秦真。

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據香港電台報導，這一連署的發起人包括北大法學院教授賀衛方、張千帆，清華社會學系教授郭於華等。他們指出，耿瀟男不僅是一位守法公民，更是一位急公好義、不畏權勢、仗義執言的當代俠女，對於她被逮捕深感震驚。他們表示，耿瀟男直率敢言，但她的出版物全部是少兒、烹飪等書籍，沒有任何敏感內容，罪行構成的條件是有害社會後果，但沒有任何證據予以證明，當局刑事拘留和指控她是嚴重濫權。

聯署信強調，“最近耿瀟男為許章潤、許志永、陳秋實等因言獲罪人士發聲，當局真實動機是懲罰耿瀟男的言論，強烈呼籲當局顧及憲法和法律的尊嚴，立即恢復他們夫婦二人的人身自由”。此前，有報導指，遭刑事拘留逾1個月的耿瀟男，近日被北京市檢察機關批准公安正式逮捕。這一聯署信內容包括，“‘非法經營罪’是計畫經濟時期的‘投機倒把’的翻版，是可以由強權任意解釋含義的‘口袋罪’，其主要功能是掩蓋當局對經濟界企業界良心人士進行的政治迫害，是徹頭徹尾的惡法”等內容。公開信寫道，“這個國家的絕大多數人一直生活在一個思維誤區之中，那就是你要批評政府，自己首先要‘乾淨’，否則，就別怪政府找你麻煩”。

公開信指，“這是一個流氓邏輯，我們拒絕接受。公民不是聖人，公民是會犯錯的，但是並不因此就喪失了憲法第35條規定的基本權利，就必須忍受公權力別有用心的迫害”。《中華人民共和國憲法》第三十五條規定：“中華人民共和國公民有言論、出版、集會、結社、遊行、示威的自由”。該聯署xin強調，“我們認為在此次事件中違法的不是耿瀟男，而恰恰是拘捕她的有關部門。我們強烈呼籲請有關部門顧及憲法與法律的尊嚴，立即恢復耿瀟男夫婦的人身自由”。