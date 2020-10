香港五家機構與伊朗航運做生意列入美黑名單

美國國務院於美國時間10月19日宣布,根據《伊朗自由與反擴散法案》,有兩名中國人和和 6間機構列入黑名單,因為他們嘗試繞過美國對伊朗的制裁,與伊朗航運公司(IRISL)有生意往來。6 間被制裁的公司當中,有 5 間的註冊辦事處都位於香港。國務院警告,任何人士如果繼續跟 IRISL 做生意,將有機會遭受美國制裁。

國務院的聲明指出,根據上述法案,IRISL以及其位於上海的子公司伊航船務公司在今年6月8日已被國務院點名從事違反上述法案的“擴散活動”。國務院當時已經警告任何公司與上述兩家公司從事商業關係都有可能受到制裁。

但在國務院於6月8日點名IRISL和伊航船務違反美國制裁之後,仁達控股集團(上海)有限公司以及仁達航運(香港)有限公司,仍然為IRISL的船隻安排中國港口停泊業務。仁達航運(香港)並且在明知違法的情況下,向IRISL屬下的子公司HDASCO出售、供應或轉手四艘大型的集裝箱船隻。

聲明提到,兩間仁達都有份負責協助 IRISL 及其子公司避開美國制裁。在仁達上海的官網,公司介紹他們由國際物流、國際貿易、酒店管理幾大業務板塊組成,是以航運為主的跨行業、跨地區的綜合企業集團。

國務院在聲明中除了點名仁達上海及香港的公司違反有關法案之外,受到制裁的黑名單還包括Delight Shipping Co., Ltd.、Gracious Shipping Co. Ltd.、Noble Shipping Co. Ltd.、以及 Supreme Shipping Co. Ltd.。

除了仁達上海之外,其餘 5 間都是香港公司。根據公司註冊處的資料顯示,仁達航運(香港)在 2018 年 7 月 12 日在香港成立,公司只有一個董事陳國平,陳某因此亦受到制裁,另外受制裁者乃公司總裁何毅。

今次制裁是繼總統特朗普在 2018 年宣布放棄 2015 年建立《伊朗核協議》的最新一輪行動。根據協議,德黑蘭政府同意交出絕大部分可用作製作核武的濃縮鈾、並且限制未來生產濃縮鈾的數量和濃度,以換取獲得國際援助。今年 1 月,伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇萊馬尼在伊拉克巴格達被美軍無人機刺殺,伊朗其後宣布暫停履行核協議條款。

據了解,為了逃避美國的制裁,大陸不少企業試圖在香港成立子公司甚至改名換姓,繼續與伊朗做生意。美國早前指控華為的財務總長孟晚舟在一次融資安排中,涉嫌隱瞞華為香港子公司與伊朗的業務往來,其圖謀據稱被滙豐識破,從而引發孟晚舟途徑加拿大時在美國要求下被加國扣押。事件至今一直糾纏於司法管轄權的爭拗,中加兩國的關係亦因此跌至低點。