『時代周報』：特朗普“讓中國重又強大”

隨着美中衝突的加劇和中國抗疫的成功，德國媒體對中國的關注越來越廣泛。

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《時代周報》認為，美國的外交政策使美中友好徹底成為過去。不管是誰當選美國總統，美國與中國的敵對狀態不會改變。拜登完全可能是一個比特朗普還要令人更不舒服的夥伴。特朗普雖然譴責了中國對維族人的鎮壓和中國在香港削減法治的行為，美國政府甚至對中國的一些官員採取了制裁，但人們從來沒有得到這樣的印象，即對民主和人權的保護是特朗普個人的心願。而拜登則可能更具有原則性，因此也可能會讓北京更不舒服。比如，特朗普曾討好習近平說，習近平是他的“好朋友”。但拜登卻在一個美國民主黨人的討論中說，習近平是個身上沒有一根民主骨頭的人。兩位總統候選人的區別是：特朗普不光和中國大打出手，而且和美國的老朋友翻了臉。如果拜登當選，他可能通過魅力攻勢和老盟友言歸於好，重新修補被特朗普損害了的美國的可信度。而這也會讓北京更不舒服。迄今為止，沒有誰能像特朗普這樣有效地損害美國的聲望。諷刺家們嘲笑說，特朗普的秘密執政箴言是“讓中國重又強大。(Make china great again)”

德廣聯發現，儘管新冠病毒流行，但中國的超級富豪在新冠年卻變得更富有，更多了。今年的胡潤百富報告令人驚訝的是，新冠病毒不僅沒有給中國的富豪帶來損害，反而使他們更富有，而且富豪更多。中國878名億萬富翁的財產增長了1.5萬億美元。每個星期，中國會產生五個新的億萬富翁。這樣的財富增長率是世界上前所未有的。擁有590億美元資產的馬雲繼續是中國首富。數字工業繼續在中國快速膨脹。電氣工業也長勢良好。