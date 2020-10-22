法國日增確診超過4萬例創疫情來新高 卡斯泰稱"疫情嚴峻"

法國新冠疫情繼續惡化。周四新增確診超過4萬例，創下疫情以來新高。法國總理卡斯泰稱"疫情嚴峻"，將9朝6宵禁範圍擴展到38個行政區。

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法新社消息，法國衛生部周四晚間通報，法國在過去24小時新增41622例確診，是前一日的1.5倍，創疫情以來的新高。累計確診將近一百萬人，為99萬9043例，確診感染比例也從13.7%攀升到14.3%。而在9月初，感染比例僅為4.5%。24小時內新增死亡165例，累計達到34210例。衡量疫情的一個重要指標，重症患者人數7天內增加1627人，而入院患者人數突破一萬，達10166例。

法國總理卡斯泰周四宣布，將38個行政區納入晚9朝6宵禁範圍，周五午夜起生效，為期6周。周五午夜起，宵禁範圍擴大到本土54省及法屬波利尼西亞, 宵禁時間保持在晚上9時至次日早上6時，以應對新冠疫情。全法總共4600萬人口，即全國三分之二人口將受到影響。

卡斯泰周四表示，目前的情況非常嚴重。卡斯泰稱，11月將是試行階段，死亡病例還將攀升。他警告，如果不能阻止疫情擴散，法國會面對嚴峻局勢，屆時將要採取更嚴厲措施。 巴黎地區及另外8個大都會區已於上周六率先實施宵禁。宵禁最多可長達6周。

截至目前, 法國警方在宵禁期間已累計執行32033次宵禁檢查，總共發出4777張違規罰款單。