特朗普周六將在佛羅里達州提前投票

美國總統特朗普將於周六早在佛羅里達州提前投票。特朗普周四在社交網站提前播放哥倫比亞廣播公司專訪片段，並指責媒體"充滿偏見"。雖有來自民主黨抵制，美參院司委會周四通過大法官提名。

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白官發言人賈德·迪爾周四表示："特朗普總統定於本周六在佛州的西棕櫚灘投票。"特朗普定於周五前往佛羅里達並將出席幾次竟選大會。美國總統選舉將於1 1月3日舉行，但是美國人可以選擇在許多州進行提前投票。

另據報道，特朗普周四在社交網站，發放此前他與在哥倫比亞廣播公司(CBS) "60分鐘時事雜誌"專訪中大約38分鐘的片段。特朗普在社交網站批評節目及電視台對他"充滿偏見、仇恨及無禮"。特朗普並指責CBS及其他媒體沒有向他的竟選對手拜登提出如此尖銳的問題。 這個節目預計在周日播出。

白宮的做法被指違反與電視台事前簽署的保密協議。有關協議規定，只能在節目播出後才可以發出採訪片段。

另外，美國參議院司法委員會通過最高法院大法官巴雷特的提名，表決以12比0通過提名，民主黨委員全數抵制，以示不滿。在接近總統大選日提名表決，並在空凳上放上受影響人士的照片。

總統特朗普在社交網站發文，形容是美國的大日子。 在司法委員會通過提名之後，預計下周一會在全院就確認提名作最終表決。預計會得到通過，到時最高法院的保守派法官的優勢會擴大至6比3，預料會使未來多項關鍵議題趨向保守方向發展。