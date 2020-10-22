美國參院就限制分享拜登兒子“硬盤門”報道傳召推特臉書老闆

美國參議院司法委員會周四通過傳召推特臉書老闆國會聽證提案。共和黨參議員指控兩大社交網絡集團為民主黨站隊，限制分享涉及特朗普競選對手民主黨拜登的一篇文章。

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該委員會周四通過的決議並未指出聽證會舉行的具體時間。

美國參議院司法委員會12名共和黨議員一致投票贊成，要求臉書創始人兼首席執行官紮克伯格、推特創始人傑克.多西前來國會聽證的提案。

司法委員會另外10名民主黨參議員因抵制大法官提名人選巴雷特投票一事而缺席這一投票，司法委員會主席格雷厄姆表示，傳召兩大社交網絡集團老闆前來國會聽證 非常必要。

美國『紐約郵報』上周爆出“硬盤門”事件，報道稱，在一個據稱屬於亨特的電腦里發現拜登兒子亨特.拜登涉嫌貪腐的電郵。報道出來後，推特和臉書認為文章來源可疑，決定採取措施，限制分享『紐約郵報』文章，封鎖相關鏈接，引發共和黨人憤怒。

特朗普的支持者則認為，那部電腦中發現的電子信件支持了有關拜登之子利用其父當年身為美國副總統的地位在烏克蘭發展買賣的指控。

『華爾街時報』20日發表社論稱，拜登有義務說明其子亨特與中國華信能源公司的關係以及他本人特別是有關中國的財務往來。該報認為，即使拜登當選，也無法迴避未澄清的質疑。該報社論也提到『紐約郵報』上周有關亨特“硬盤門”報道，認為拜登有義務出面澄清。

推特和臉書的領袖下周起還將與谷歌老闆一道，出席美國參議院另外一場涉及“230條款”的聽證會。