美國總統候選人第二場辯論即將舉行 分析人士稱這是特朗普扭轉頹勢的最後機會

政治分析人士指出：爭取連任的總統特朗普民調一直落後於他的對手拜登，即將於美國東部時間22日晚間舉行的第二場總統候選人辯論會，是特朗普扭轉頹勢的最後機會。

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維吉尼亞州瑪麗華盛頓大學（Mary Washington University）政治學系教授法恩斯沃思（Stephen Farnsworth）說：“這場辯論是11月3日投票日前最後一場有廣大收視觀眾的場合，特朗普在這一晚的表現必須非常優異，才能扭轉對他不利的情勢。” 他指出：特朗普必須“把手伸向40%至45%死忠支持者以外的選民”。

辯論會在田納西州納許維爾（Nashville）舉行，辯論主題包括特朗普政府的抗疫表現、氣候變遷、國家安全等議題。對投資人而言，這意味兩位候選人言辭交鋒的內容，可能牽動醫療保健、能源、國防、外交等議題。

明尼蘇達大學（University of Minnesota）政治與治理研究中心主任雅各布斯

（Larry Jacobs）形容，特朗普與拜登再次辯論，有如一個手感不佳的棒球選手，在球賽進入最後一局時陷入困境。他說：“特朗普好比在球賽進入第九局，且已兩人出局、兩人上壘、落後一分的情況下出場，而他前三次上場打擊都遭到三振。特朗普能領悟究竟哪裡出了錯，並及時矯正過來嗎？”

雅各布斯並不看好特朗普會適時揮出全壘打，他說：“特朗普的表現也許不會像上回辯論時那麼失控，但若想要扭轉乾坤，不太可能。”他也批評特朗普這場選戰打得很糟糕，問題可能出在他似乎不接受智囊給的建議，而且幾乎得罪所有關鍵投票群，包括婦女、年長者、獨立派和有色人種選民。

維吉尼亞州漢普頓大學（Hampton university）政治學與歷史學系主任格雷戈里(Sarita McCoy Gregory)表示，她會密切觀察特朗普與這場辯論會女主持人、NBC主播韋爾克（Kristen Welker）之間的互動 。她說：辯論會甚至還沒開始，特朗普已推文指稱韋爾克“既糟糕又不公正”。

特朗普20日在接受福斯新聞(Fox News)訪問中抨擊辯論主持人和總統辯論委員會不公，指控這場辯論有“太多陷阱”；針對特朗普的指控，總統辯論委員會資深委員丹佛斯(John Danforth)投書《華盛頓郵報》，指特朗普此舉，“顯然是要在他敗選時，挑戰選舉有效性。”

在拜登方面，若民調無誤，這場辯論可能是他邁向白宮最後一哩路的障礙，他不一定要贏這場辯論，只要避免犯大錯或讓選民質疑其年齡和心智即可。

特朗普估計將對拜登與兒子亨特與中國的往來及亨特“硬盤門”窮追猛打，拜登辯論時恐難以迴避。