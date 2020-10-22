英國連續3天新冠確診超過2萬例 丹麥首相稱新冠病毒將迅速蔓延全歐

法國日增確診破4萬例，英國單日新增新冠確診連續三天超過2萬例，西班牙累計確診破百萬例，愛爾蘭及英國威爾士全面封城，歐洲各國政府警告，歐洲面臨第二波新冠病毒疫情。丹麥首相梅特表示，新冠病毒將迅速蔓延到全歐洲。

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法新社周四援引官方數據顯示，歐洲新冠病毒確診超過8百萬例，累計死亡25萬6000例。

在今年春季第一波疫情期間"抗疫表現良好"的德國周四通報，周四單日確診達11300例，創下單日新高紀錄。創下新的記錄，打破16日的原有紀錄7830例，且遠高於周三通報的7595例。德國累計確診達到39萬2049例，其中9905例死亡。 德國疾病防控機關"羅伯特‧科赫研究所"所長維勒表示，目前仍有可能透過"系統化遵守限制措施"使疫情獲得控制，但"整體情況已變得非常嚴重"。 路透社報導，羅伯特‧科赫研究所周四還警告德國民眾，如果沒有必要避免前往瑞士、愛爾蘭、波蘭和奧地利8個省。

奧地利過去7天通報每10萬居民新增121.4例確診病例，遠高於危險門檻50例。

英國單日新增新冠確診病例連續三天超過2萬例。英國衛生與社會保障部統計，截至周四，單日新增確診病例2萬1242例，累計確診81萬467例，新增189人死亡，累計死亡4萬4347例。

意大利新冠疫情持續，單日新增1萬6079例確診，這是連續第二天創新高，累計確診46萬5726例，新增136人死亡，累計死亡人數上升至36968人。

而西班牙新冠病毒確診破百萬例。周四的官方數據顯示，西班牙已成萬歐盟首個累計新冠病毒確診破100萬的國家。政府考慮對公共生活採取新限制措施，以遏制疾病擴散。西班牙衛生部宣布，過去24小時境內新增1萬6973確診。 丹麥首相梅特周四表示，新冠病毒將迅速蔓延到全歐洲。