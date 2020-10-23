中國人在韓國買地置產 且人數快增

據韓國國民之力洪碩晙議員日前根據統計廳和國土交通部提交的資料稱，去年，中國人擁有的韓國土地總面積為19.3㎢，是2011年（3.7㎢）的5.2倍。中國人擁有土地的公示價格也從2011年的約7653億韓元（約合人民幣45億元）增加到去年的25804億韓元（約合人民幣152億元）。

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據朝鮮日報報道說，中國人在韓擁有土地8年間激增5倍。

包括中國在內的所有外國人在韓持有土地從2011年的190.6㎢增至2019年248.7㎢，漲幅僅為1.3倍。由此，在外國人持有土地中，中國人佔比從2011年的1.9%升至去年的7.8%。從2018年開始，中國人持有土地量就繼美國人（持有土地125.5㎢）之後，排在了第二位。

不僅是土地，中國人的房產購買量也大幅增加。據大法院的資料顯示，去年外國人購買集合建築的數量為15342套，其中10105套（66%）為中國人購買。中國人購買集合建築的數量從2017年的8062套增至2018年的10312套，去年也維持了類似的水平。

該報道21日引據輿論指出，隨着以中國人為中心的外國人持有的房產量不斷增加，韓國政府應該出台適當的限制方案。《關於房產交易申報的法律》中規定，對禁止和限制韓國人進行房地產交易的國家，韓國政府可對該國人採取同等水平的限制措施（相互主義）。洪碩晙表示：“將對海外限制案例進行調查，有必要的話將提議修改法律。”