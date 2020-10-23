中國多購玉米攪動國際市場價格

中國政府預計將發放更多進口配額，在新的作物銷售年度額外購買數百萬噸玉米。據路透社說，中國每年大約需要2.8億噸玉米，此前擁有大量儲備，但幾乎已經拍賣售罄，促使穀物買家轉向購買大米和小麥等替代品，同時增加玉米進口。由於短缺，國內玉米價格本月創下歷史新高；隨着中國囤積更多糧食，全球糧價勢必會上漲。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天引述消息報道稱，中國可能發放更多玉米進口配額，增購數百萬噸玉米;消息引述三位行業消息人士稱，中國政府預計將發放更多進口配額，在新的作物銷售年度額外購買數百萬噸玉米。據新加坡的國際貿易消息人士和另外兩名知悉交易情況的人士稱，根據已批准額度，北京方面為2020/21銷售年度從美國訂購了約1,200萬噸玉米，從烏克蘭等其他地區訂購了約500萬噸玉米。

中國每年大約需要2.8億噸玉米。中國過去四年的玉米消費量超過產量，從而刺激進口增加。據芝加哥經紀公司Futures International的資深分析師Terry Reilly稱，“未來10年，中國可能會成為玉米進口大國，從而改變全球玉米市場的格局。”

據該報道，到目前為止，中國對玉米進口實行每年720萬噸的低關稅配額制度。配額之外的進口是可以的，但要面臨高達購買價65%的關稅。

兩名匿名中國消息人士和駐新加坡的交易員表示，在庫存趨緊的情況下，中國政府正考慮發放更多較低關稅配額。

據美國農業部估算，即便在增發配額之前，中國的2020-21年玉米進口已經和日本並列為全球第二(1,830萬噸)，僅次於墨西哥。

2020年中國玉米價格由於供應擔憂漲至紀錄新高，而今年稍早美國玉米價格則跌至10多年低點。

中國今年迄今預定的船貨供應遠超過官方年度玉米配額，一位消息人士透露，此前中糧集團獲得並使用至少500萬噸低關稅配額訂購的船貨以美國玉米為主，交貨日期一直到2021年4月。據中國消息人士分析，“首先是我們確實需要玉米。其次我們與美國達成的協議也要履行。”這位消息人士指的是中美達成的第一階段經貿協議。

據路透社指全球穀物供需情況：雖然全球玉米產量在上升，但由於中國的原因，需求增長更快，導致庫存下降。