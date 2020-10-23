中國碳排放承諾促動股市綠能股大漲

上個月，中國向聯合國表示，中國的二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，並爭取在2060年前實現碳中和。實現碳中和意味着，在計入植樹等抵消措施後，中國的二氧化碳排放量將等於零。要實現這一目標，需要使用更清潔的能源和碳捕獲技術來大幅削減排放。據華爾街日報今天報道稱，中國可再生能源類股最近大幅上漲，因投資者認為中國實現碳中和的努力將推動對風力發電場和太陽能發電場的大量投資。

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據華爾街日報報道，碳排放承諾帶動中國風能和太陽能類股大漲。該報道說，中國可再生能源類股最近大幅上漲，因投資者認為中國實現碳中和的努力將推動對風力發電場和太陽能發電場的大量投資。

中國股市的大幅波動往往與政府計畫有關，上述漲勢即是最新一例。目前投資者正嘗試預測中國下一個五年計畫中包含的任何政策會有哪些受益者。

在截至10月22日的一個月內，在紐約上市的大全新能源上漲59.9%，在香港上市的信義光能控股有限公司和新疆金風科技股份有限公司分別上漲17%和31.5%。大全新能源的主營業務是生產太陽能電池板的關鍵原材料多晶矽，信義光能主要生產太陽能玻璃。新疆金風科技是中國最大的風力渦輪機製造商。而過去一個月，萬得一項由40家在上海或深圳上市的可再生能源和清潔能源公司組成的指數上漲近5%，相比之下，滬深300指數漲2.2%。

該報道說，這一承諾點燃了人們對綠色能源將在下一個五年規畫中受到重視的憧憬。中共領導人將於本月晚些時候召開會議，充實這一中期經濟藍圖的細節，該藍圖將覆蓋2021年至2025年。

據星展集團(DBS Group)研究分析師Patricia Yeung稱，上述表態發出了一個非常強烈的信息，可再生能源公司是主要受益者，但還不清楚中國將如何實現上述目標，這是一個重大不確定性。Yeung還表示，光伏類股的估值已經很高，信義光能等公司的預期市盈率已超過20倍。

對於中國這個世界碳排放第一大國而言，上述長期目標可謂大膽。花旗集團(Citigroup)分析師預計，中國在2060年之前需要將太陽能使用量增加逾12倍——以及將風能增加逾七倍——才能實現碳中和，這需要在40年時間裡投資6.2萬億美元。

該報道引述分析師稱，這是清潔能源的黃金機會，並表示，煤炭發電量需要收縮近四分之三。煤炭是中國最主要的燃料源。