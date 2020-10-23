中國高調紀念朝鮮戰爭70周年，劍指美國

中國周五隆重舉行紀念中國人民志願軍抗美援朝70周年大會，法新社報道指，在中美關係緊張不斷加劇之際，中國領導人借慶祝“勝利”周年之際向美國發出警告。

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據中國官方的數字，中國在與美國為主的聯合國軍的作戰中有近20萬援朝士兵犧牲。在目前中美關係降到歷史最低時，中國領導人利用這一紀念活動在北京人民大會堂莊嚴的氣氛下向任何可能的入侵者發出警告。

面對數千軍人及身穿軍裝的參戰老兵：習近平講話說，“經過艱苦卓絕的戰鬥，中朝軍隊打敗了武裝到牙齒的對手，打破了美軍不可戰勝的神話。

在戰爭七十年後，中美兩國除了在商業，外交和技術上的競爭之外，在南中國海同樣進行軍事競爭。美國海軍在北京宣稱的地區航行以捍衛“航行自由”。

習近平說：“在主權受到威脅時，我們永遠不會袖手旁觀，永遠不會讓任何軍隊入侵或分裂我們的國家。”

朝鮮戰爭是中美之間第一場也是迄今為止唯一的一次的直接軍事衝突。迎接援朝士兵的骨灰歸國，大型展覽，回顧電影及卡通片，中國利用各種形式高調紀念70周年。電視節目中充斥大量的宣傳片，檔案資料及對援朝老兵的採訪等。

歐安研究所亞洲事務負責人愛麗絲·埃克曼（Alice Ekman）指：“毫無疑義，這應該是在向美國直接傳達信息” 。 她表示說，中國以“抗美援朝”這一詞彙稱呼這場戰爭顯然是消除了衝突是開始於朝鮮在1950年首先發起的歷史事實。她說，北京意在強調其在與美國較量中絕不放棄的決心，這一決心不僅僅是軍事方面，也包括在外交，貿易，工業，研究，技術等所有領域。

中國官方相關評論也重點突出該主題： 民族主義傾向的《環球時報》總編胡錫進在被中國網禁的推特上發帖說 “我們能夠在非常貧窮的時候擊敗美國，今天我們還有絲毫恐懼的理由嗎？”，中國人大國際關係教授史印宏表示，這些紀念活動是對特朗普政府對中國施壓的回應。他警告“這樣做的目的是為與美國可能有限軍事衝突做準備。”

朝鮮戰爭70周年之際，據朝鮮媒體報道，朝鮮領導人金正恩“周四向援朝中國軍人致敬；他特別向在朝鮮參戰死亡的中國領導人毛澤東的兒子毛岸英墓獻花。 自朝鮮戰爭1953年停戰以來，中國始終是朝鮮最親密的盟友國。