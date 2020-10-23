中文演講 博明警告民主國家必須警惕中共的統戰滲透

美國副國家安全顧問博明(Matthew Pottinger)提醒民主國家要警惕中國的行為，抵制他們散布虛假信息、侵害西方民主制度的活動。博明強調，中共的統戰活動在全球各地悄悄展開，正在通過潛移默化的方式改變西方人的思想和西方的民主制度。

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據美國之音今天報道說，美副國家安全顧問中文演講，稱民主國家必須警惕中共的統戰滲透。博明周五（10月23日）在英國知名智庫“政策交流”用中文發表了題為《貴在坦誠：論中國與世界的關係》講話。博明說，信息網絡時代，民主國家正在經歷一場來自專制國家的挑戰。他認為，國家的經濟實力並不是決定這場戰鬥勝負的唯一因素。

據該報道，這位曾經在中國從事多年新聞工作的美國官員說，由於專制政權能夠支配和調動龐大的資源，他們散布虛假信息、影響西方輿論和認知的能力是不能低估的。

博明在回顧國共內戰歷史的時候說，中共之所以能夠戰勝國民黨，除了軍事力量之外，最重要的就是統戰工作。中共通過思想滲透和信息操弄，通過拉攏和收買國民黨的精英破壞了國民黨的權力基礎，最終贏得了政權。今天，博明說，中共把對付國民黨的一套統戰手段用來對付西方。他們廣泛收集西方公民的各種信息，拉攏腐蝕西方精英，向西方民眾施加影響。

據博明說，中共在全球展開的統戰工作投入了巨大的資源，其統戰人員超過了美國國務院人員數量的4倍。

博明畢業於馬薩諸塞州大學，專業是中國研究。畢業後進入新聞界，先後擔任路透社和華爾街日報的駐華記者，在中國工作和生活近10年。後來他轉行進入海軍陸戰隊，積累了國家安全方面的經驗。2017年博明加入美國國家安全團隊，參與起草了國家安全戰略文件，把中國明確定位於美國的戰略競爭對手，對美國政府的對華政策變化起到了重要的作用。

美國之音說，2020年5月4日，博明在中國五四運動101周年之際在白宮通過聯線方式參加了弗吉尼亞大學米勒中心有關美中關係的在線研討會並用中文發表題為《一個美國視角下的中國“五四”精神》的講話。這是美國歷史上白宮高級官員首次全程用中文演說，在華語世界，特別是中國民眾中引起巨大反響。