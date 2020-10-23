北京威脅報復性逮捕 美國人或紛紛回國避險

美國《華爾街日報》最近報道，中國當局威脅，如果美國政府起訴中國軍方學者，北京將以拘捕在華美國公民作為報復。儘管中國官方否認有關報道，部分美國專家表示，北京早就在抓捕外國公民當“人質”，這種威脅一點也不令人驚訝。部分身處海外、研究中國問題的美國學者就在最近打包回國，避免成為北京的下一個目標。

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據美國之音今天報道稱，中國任意拘捕威脅日增，海外美國公民紛紛回國避險。

據該報道，克里斯·鮑爾丁被認為是研究中國經濟和金融市場的領軍人物，上個月他剛剛結束了在越南富布賴特大學的教學工作，回到美國。而這次回來，並不是因為合同到期這麼簡單。今年9月，他和網絡安全科技公司Internet 2.0一起發布了他們對深圳振華數據公司巨大境外個人數據庫的分析結果，首次證實了人們對中國大量搜集境外個人數據以影響和控制外國事務的猜測。鮑爾丁說，參與分析工作的一些人受到了來自中國的“壓力”，而他從事的研究工作與中國解放軍和中國國安部相關，在這樣的情況下，鮑爾丁決定帶着妻子和孩子迅速趕回美國。

據鮑爾丁說，“越南與中國有引渡條約。我們也知道，中國的情報部門在越南非常活躍。因此，我們認為風險太大，不能留在越南了。”

據該報道，這不是鮑爾丁第一次擔心北京可能會威脅到他的人身安全。

去越南工作之前，鮑爾丁曾在位於深圳的北京大學滙豐商學院工作將近9年。而那次離開也是出於人身安全考慮。他說，在那期間，有一次，他無意間提到了一個從事非法軍售的中國公司，而就是這樣一個不經意的舉動，給他引來了不速之客。鮑爾丁說，“幾個星期後，他們來到學校要求我辭職。我回家時發現明顯有人到過我家。有人進過我的辦公室。突然互聯網上不去了。這樣的事情基本每天都在發生。”據鮑爾丁說，那時候他真想拋下一切，提上行李去香港。

鮑爾丁也不是唯一一個受到中國有關部門“禮遇”的外國學者。據鮑爾丁說，曾經有一位日本教授收到中國邀請到中國演講，卻被中國以損害國家安全為由拘捕。鮑爾丁稱，“想象一下這個情況。一個教授接受中國大學的邀請來到中國，卻被中國當局抓了。”

另外，中國政府在2018年12月分別拘捕了加拿大前外交官康明凱和商人斯帕弗，指控他們從事所謂的“間諜活動”。

美利堅大學教授唐志學(Joseph Torigian)對美國之音說：“在中國政府抓捕這兩個加拿大人之後，很多研究中國的美國學者，不管是在學校還是在智庫，他們已經在擔心去中國是不是有點危險。”

所以，當《華爾街日報》10月17日援引匿名消息來源稱中國政府向美國政府發出警告，稱在華美國公民可能被任意拘捕時，一些曾在中國工作過的專家學者表示“並不驚訝”。

據該報道，曾在中國工作過的保護記者委員會亞洲計畫協調員巴特勒（Steve Butler）告訴美國之音：“我認為我們不應該對此感到驚訝。老實說，我認為令人驚訝的是，中國發出了這些警告。我預計在某個時間點，北京會抓一個在中國的美國公民來殺雞儆猴。事實上，他們發出了警告，也許反而是幫了大家一個忙。”

鮑爾丁說：“當中國說這些話的時候它通常會說到做到。所以，如果我是在中國的美國人，特別是如果我是在做某種類型的學術工作，在某個研究領域，我會準備離開。而且，坦率地說，我認為中國已經說得很清楚，它首先針對的是歸化的美籍華人。”

美國之音說，中國外交部發言人趙立堅10月19日在例行記者會上否認了這一說法。他說，美方聲稱所謂外國公民在華遭受“任意扣留”，完全是倒打一耙，顛倒黑白。但是，美國專家學者表示，肆意抓捕外國公民是中國政府已經在做的事情。

今年9月，美國國務院發出旅遊警示，建議美國人不要去中國旅遊，其中的一個理由是中國政府通過關押外國公民在兩國的談判中取得優勢。

美國司法部國家安全部門負責人迪梅爾斯 (John Demers) 告訴《華爾街日報》說：“我們知道中國政府之前曾為報復中國公民在其他國家被依法起訴，而在不合法的情況下關押美國人、加拿大人和其他國家的公民。他們希望藉此向這些國家施壓。”迪姆爾斯強調，中國應當停止將外國公民作為“人質”。

該報道引據曾在中國工作過的保護記者委員會亞洲計畫協調員巴特勒認為，美國政府目前對中國的威脅所做的回應是正當得體。他還說：“我們絕對不應該通過對在美國的中國公民進行肆意逮捕來報復。但顯然，當中國發出這樣的威脅後，很難與其進行正常的商業關係，包括簽發籤證和歡迎任何其他國家的公民。”