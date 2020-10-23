捷克衛生部長普萊穆拉議會指新冠病毒幾乎可確定源自於中國實驗室的泄漏 遭北京批駁

歐洲新型冠狀病毒病疫情最近捲土重來，其中捷克確診病例激增，成為歐洲疫情最嚴重國家之一。捷克衛生部長普萊穆拉（Roman Prymula）昨天22日就對議員表示，幾乎可確定病毒源自於中國實驗室的泄漏，此話一出讓中國駐捷克使館不滿，怒批“使用‘幾乎’的表述不嚴謹也不負責任，我們對此堅決反對。”

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據自由時報今天報道稱，捷克衛生部長親曝病毒源自中國實驗室，中使館超火大。該報道引述“據捷克媒體消息，10月22日捷克衛生部長普萊穆拉對捷克議會眾議員表示，幾乎可以確定新冠病毒源於中國實驗室泄露，但非人為製造。中方對此有何評論？”中國駐捷克使館今（23）日在官網刊文表示，若有關報導屬實，中方對普萊穆拉部長這一言論十分不解。

該報道稱，中國駐捷克使館指出，作為衛生領域專家，普萊穆拉應該清楚武漢肺炎病毒溯源是一個複雜的科學問題，尚未有確定答案。就此下結論之前，需要拿出切實證據，“使用‘幾乎’的表述不嚴謹也不負責任，我們對此堅決反對。”該報道說，中國駐捷克使館宣稱，自疫情發生以來，中國同世衛組織就新冠肺炎病毒溯源問題一直保持着密切溝通與合作，中國科學家也與國際同行進行着科學交流。中國是最先通告疫情的國家，但這並不意味着疫情就起源於中國。很多訊息和調查顯示，全世界多國多點都發現了病毒的行蹤，而且有不少早於中國發現的時間。

據中國駐捷克使館說，世衛組織官員曾表示，病毒溯源是一個持續發展過程，可能涉及多國多地；“隨着該進程的推進，要對病毒來源存在多種可能性持開放態度。美國國家過敏症和傳染病研究所主任福奇也曾表示，現有證據顯示新冠病毒不是來自中國實驗室。”

據該報道，中國駐捷克使館強調，中方始終認為，團結合作是國際社會戰勝疫情最有力武器。中方將繼續支持各國科學家開展病毒源頭和傳播途徑的全球科學研究，也希望世界各國都積極配合這一努力。希望捷克日趨嚴重的疫情早日得到控制。