習近平：絕不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土

路透社23日報道，中國國家主席習近平在出席紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會並講話時稱，必須加快推進國防和軍隊現代化，把人民軍隊全面建成世界一流軍隊，“沒有一支強大的軍隊，就不可能有強大的祖國”。法國周刊《國際信札》相關報道的標題為：習近平警告“入侵者”。

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習近平並指出，當今世界，任何單邊主義、保護主義、極端利己主義，都是根本行不通的，“不僅根本行不通，最終必然是死路一條”。

習近平稱：“任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，都是根本行不通的”。他引用毛澤東1953年講話表示，抗美援朝讓世界知道了“現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的”。

他表示，中國一貫奉行防禦性國防政策，決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土，“一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊”。

習近平稱 :“經過艱苦卓絕的戰鬥，中朝軍隊打敗了武裝到牙齒的對手，打破了美軍不可戰勝的神話...經此一戰，第二次世界大戰結束後亞洲乃至世界的戰略格局得到深刻塑造。”

他指出，必須統籌發展和安全、富國和強軍，全面提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力；只要與時俱進加強國防和軍隊建設，向著強軍目標闊步前行，就一定能夠為實現中華民族偉大復興提供更為堅強的戰略支撐。

他表示，中國人民深知，對待侵略者就得“以戰止戰、以武止戈...中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎。”

習近平並重申，中國永遠不稱霸、不擴張，堅決反對霸權主義和強權政治；中國堅持共商共建共享的全球治理觀，堅定不移走和平發展、開放發展、合作發展、共同發展道路。

他表示，當前中國將進入新發展階段，面對新機遇新挑戰，只要統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局，堅定不移貫徹新發展理念，構建新發展格局，就一定能夠實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。

習近平稱：“勇於創新者進，善於創造者勝”。