華為稱供應鏈外部巨大壓力 5G芯片囤貨傳仍可供貨至明後年

中國華為周五在官網上發布三季度經營業績，稱前三季度公司實現銷售收入6,713億元人民幣，業務經營結果基本符合預期。路透社說，在全球化的供應鏈體系面臨巨大壓力下，中國華為今年前三季度銷售收入同比增速降至9.9%，較上半年的13.1%下滑，凈利潤率為8.0%。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道說，中國華為前三季度銷售收入同比增速降至9.9%，稱供應鏈面臨巨大外部壓力。

在全球化的供應鏈體系面臨巨大壓力下，中國華為今年前三季度銷售收入同比增速降至9.9%，較上半年的13.1%下滑，凈利潤率為8.0%。

據華為新聞稿稱，“在全球面對新冠疫情的嚴峻挑戰下，華為全球化的供應鏈體系同時面臨巨大的外部壓力，這給我們的生產、運營帶來了不少的困難。”華為表示，會盡最大努力尋找解決方案，努力生存和向前發展，致力履行與客戶和供應商的義務。下一階段將充分利用華為在AI、雲、5G、計算等ICT技術的能力，聯合夥伴提供場景化解決方案、發展行業應用，釋放5G網絡紅利。

全球最大電信設備製造商華為在面臨來自美國壓力之際，已在增持中國半導體及其他科技企業的股份，藉以增強其供應鏈。

據路透社說，近期，瑞典宣布該國5G網絡禁用中國華為與中興通訊電信設備，加入其他歐洲國家以安全為由限制中國供應商影響力的行列。

據東網今天報道稱，華為趕及囤積5G芯片，確保供貨大陸三大電訊商至明年。消息稱，華為趕在美禁令生效前，購買大批芯片。

據該報道，中國大陸科技巨企華為周四（22日）晚上舉行全球線上發布會，發表四款旗艦手機，包括Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+及Mate 40 RS。美媒同日報道稱，華為趕在美國政府制裁措施生效前幾個月，已向台積電購買大量5G通訊設備重要芯片的庫存，足以供應中國國內電信商需求至少到明年底。

報道指，台積電在華為的要求下，去年底開始擴大生產7納米製程“天罡”通訊芯片，多用於5G基地台零件，在美禁令生效前，已出貨逾200萬芯片。該批芯片可供應大陸3大電信商在涉及總值1700億美元（約1.33萬億港元）的5G網絡鋪設市場上繼續供貨。報道引述知情人士稱，華為已告知大陸無線營運商，即使遭到美方制裁，他們的零組件庫存仍完全足以供應5G基地台架設至2021年底或之後。

華為消費者業務CEO余承東在發布會上表示，其他廠商不久前剛剛推出5G手機，但華為已經是第三代5G手機了，Mate40系列安裝麒麟9000芯片，在5G上行速度是其他廠商的5倍，下行速度是其他廠商的2倍。

據東網說，余承東承認美芯片禁令極不公平，導致華為處境艱難，但未透露解決方法。