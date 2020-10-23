高調紀念抗美援朝與搶購蘋果手機熱演二重奏

北京今天高調紀念“抗美援朝”、中共總書記習近平強硬批美的同時，蘋果新機iPhone 12也在中國開賣，吸引狂熱搶購，一早便銷售一空，場外黃牛更開出人民幣3000元的加價費。中國網絡不時上演批美抵制美貨的高調宣傳。對民眾瘋搶美國蘋果，愛國批評譴責問，說好的抵制呢？！

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據中央社今天報道稱，中國官方高調紀念抗美援朝，民間熱搶蘋果新機。消息說，中共官方23日高調紀念“抗美援朝”、總書記習近平強硬批美同時，蘋果新機iPhone 12同時在中國開賣，吸引狂熱搶購。即使缺貨，下午仍有大批民眾前往北京三里屯的蘋果旗艦店碰運氣，並在外排隊。

這種被譏為“嘴上說反美，身體很誠實”的現象，在中國民間引起分歧意見。一些愛國網友批評，中國人瘋搶蘋果新機，讓美國人“永遠看不起”；但也有網友認為，“愛國”和消費要分開來看，爭買品質好的產品是市場規律，況且iPhone 12也是“中國造的”。

在美中關係陷入緊張、特別是華為遭到以美國為首的西方國家圍堵下，iPhone 12在中國市場的反應不只受到業界及投資法人關注，更成為政治觀察人士及媒體測探中國民間“反美”情緒，是否因為官方升高“抗美援朝”宣傳而被充分撩起，還是存在“身體很誠實”的現象。

據該報道，iPhone 12於16日晚間在中國開放網絡預購，就已吸引眾多中國民眾上線搶購，不但使銷售情況只能以“秒殺”形容，蘋果中國公司官網的預售網頁更因此當機一整夜，直到第二天修復時，預售名額早已瘋搶一空。至其他受理預購的大型電商，也是秒殺的景象。

在北京三里屯的蘋果旗艦店，今早7時不到就已有大批民眾前往排隊等候入場。依蘋果中國公司規定，8時先開放成功預購者前往取貨，10時才開放其他人現場購買。然而，8時以前就冒着寒風排隊的人群里，除了成功預購到iPhone 12，也有為數不少的熟面孔“手機黃牛”。

儘管蘋果員工依慣例鼓掌歡迎排隊民眾入場，但據民眾反映，由於iPhone 12的現貨十分有限，三里屯店今天開賣首日的現貨額度，不到半小時便全數清空，讓先前搶到預購權而在今天早起排隊的民眾徒呼負負。而一早順利取得現貨者中，有不少人是黃牛。

中央社說，根據記者現場觀察，即使到了下午，仍有許多民眾抱着碰運氣的心理，前往蘋果三里屯旗艦店一探究竟。在早已沒有現貨下，民眾仍然遵照店方指示排隊入場，除了異口同聲詢口“什麼時候有貨”外，只能看着場內的展示品。至於黃牛，則伺機詢問有意購買的民眾，是否願意加價購買。

iPhone 12在中國的售價依容量及型號不同各異。以128GB為例，mini版已達人民幣5999元，普通版6799元，Pro版8499元，Pro Max版9299元。經記者詢問，黃牛手中的128GB、256GB版需加價1200至1500元，512GB版則需加價3000元。對於iPhone 12的開賣與中國國內的反美氣氛，現場民眾及黃牛則不願多談。一名黃牛私下說，這是“願打和願挨”，真的沒人買，現場沒人來，“我也就不會來，就這麼回事”。