巴西進口6百萬劑中國新冠疫苗 有黨派要告總統對華疫苗禁令

巴西衛生監督局（ANVISA）昨天在一份聲明中表示，已授權聖保羅布坦坦（Butantan）研究所生物醫學中心進口600萬劑中國北京科興生物製品有限公司（Sinovac）研製的冠病疫苗。消息沒有提及中國疫苗價格。此前巴西總統突然下令取消購買中國4600萬疫苗，巴西共產黨及其他黨派計畫向法院對博索納羅禁購中國疫苗一事提起上訴。

廣告 繼續瀏覽後續

據聯合早報引述消息報道，巴西衛生監督局批准進口600萬劑中國冠病疫苗。該報道引據路透社消息，巴西衛生監督局表示，這種名為“CoronaVac”的疫苗在巴西仍處於三期臨床試驗階段，尚未在巴西註冊並廣泛使用。

巴西官方此前表示，計畫使用中國冠病疫苗作為巴西國家免疫計畫的一部分。聖保羅州長多里亞曾透露，巴西聯邦政府已同意購買4600萬劑的“CoronaVac”疫苗。然而，巴西總統博索納羅21日突然宣布不會購買中國的疫苗，這讓很多地方政府措手不及。10月23日，巴西聯邦議員費加里表示，巴西共產黨及其他黨派計畫向法院對博索納羅禁購4600萬劑中國疫苗一事提起上訴。

據該報道稱，巴西目前是全球冠病確診病例第三多的國家，根據昨晚公布的最新數據，該國單日新增冠病確診病例21022例，累計確診5353656例；新增死亡病例571例，累計死亡病例156471例。