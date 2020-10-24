板藍根能治新冠病毒？ 鍾南山稱被斷章取義

全世界苦尋治療新冠病毒藥物之際，中國大陸近日瘋狂轉載一篇“鍾南山院士團隊體外研究發現復方板藍根對新冠病毒有效”新聞，相關視頻在網上熱傳，引發各地市場消費者搶購板藍根，甚至讓白雲山企業股價大漲，市值飆升到50億人民幣。中國大陸工程院院士鍾南山院士接受大陸媒體《第一財經》指出，“有人斷章取義，將自己說的話擴大”。有消息說中國證券監管機構或過問。中國疫情以來多次出現中醫藥物防治新冠肺炎炒作，導致利益鏈瘋狂盈利。

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據東森新聞今天報道說，宣傳板藍根抗疫，這公司市值飆升50億；鍾南山稱：我被斷章取義。消息說，因鍾南山一句話，板藍根大賣，白雲山企業股票大漲。

該報道引據《第一財經》獨家披露，鍾南山回應，“我在幾天前粵港澳大灣區三地合作協議（論壇）中曾講過一句話，復方板藍根，而非板藍根在實驗室有抗新冠病毒作用，這離體內有效還很遠，白雲山藥廠作為內行人應很了解，但（其中）有人斷章取義，將我這句話擴大，甚至說是板藍根，這是一種歪曲，有關部門已出來澄清。”

另外，該報指出，白雲山板藍根澳門轉化研討會暨合作簽約儀式在13日廣州舉辦，一則標題為“鍾南山：白雲山復方板藍根對新冠病毒有效不會亂講”的視頻在網上熱傳，讓外界一度質疑該視頻的真實性，板藍根顆粒有效性有被誇大的嫌疑。因為鍾南山“點名”，白雲山的板藍根產品知名度迅速開展，許多店鋪內板藍根相關產品銷售熱烈，不斷補貨中，其中板藍根顆粒月銷數萬件已售完，網絡各大電商平台幾乎銷售一空。

根據《第一財經》，白雲山股價開始出現波動。10月16日股價強勢漲停，A股和H股市值飆漲約100億元。對此，白雲山公告澄清指，“有關媒體報道所涉及的相關結論只是針對本公司合營企業白雲山和黃公司復方板藍根顆粒開展的抗新型冠狀病毒體外篩選的實驗結果，後續還需對該產品開展進一步相關工作，相關工作尚存在一定的不確定性。”

據該報道說，目前，白雲山股價近期出現較大波動，有媒體質疑其價格波動涉及股價操縱。大陸證監會、交易所已經關注到媒體對白雲山的相關報道，將密切關注相關公司及相關事項，若發現違法違規，將依法嚴肅查處。