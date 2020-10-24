網傳新疆喀什封城飛機停飛 或因疫情

新疆烏魯木齊的新冠肺炎病例9月初“清零”後，喀什地區今天傳出疑似疫情而封城。據網絡即時航班訊息，喀什機場航班下午開始全面停飛，有港媒指當地疫情防控指揮部人員已確認封城消息。據新疆維吾爾自治區衛生健康委員會晚間通報，喀什地區疏附縣對“應檢盡檢”人員定期檢測中，發現1例無癥狀感染者。

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據中央社今天報道說，新疆喀什疑爆疫情封城，飛機停飛警方籲戴口罩。新疆烏魯木齊的武漢肺炎病例9月初“清零”後，喀什地區24日傳出疑似疫情而封城。圖為新疆喀什地區葉城縣阿克塔什鎮居民。中國社群網站新浪微博自下午開始流傳大量喀什封城消息，有當地網友表示，封城是因為疫情；也有人稱是“公共衛生問題”，自己居住的社區也封閉了。另據網友上傳的影片，喀什自下午起已禁止外來車輛進入。

據香港明報新聞網，明報記者致電喀什地區疫情防控指揮部，對方確認封城消息，並稱目前喀什全境封城，飛機停飛，“出不去也進不來”。這名指揮部人員稱，封城指令“今天剛剛開始，現在指揮部也在等通知，所有人待命狀態”。該報表示，對於封城具體原因，對方僅回應“原因不讓說，不能說”，又表示目前封城指令只涉及喀什，稍後可能會由官方發布具體消息。

喀什市警方官方微博下午則一度發出公告，呼籲市民戴好口罩，注意自身安全，“不信謠不傳謠，以免引起不必要的恐慌，一切以官方通知為準”。

中央社說，截至發稿，這則公告已被撤下，但仍有許多陸媒轉發。

新疆7月中旬爆發新一波2019冠狀病毒疾病疫情，確診者集中在首府烏魯木齊市，一度單日確診超過百例，直到9月初才宣告病例全數歸零。

就新疆喀什今天稍早時傳出因2019冠狀病毒疾病疫情而封城，新疆維吾爾自治區衛生健康委員會晚間通報，喀什地區疏附縣對“應檢盡檢”人員定期檢測中，發現1例無癥狀感染者。據中共新疆維吾爾自治區黨委宣傳部主辦的天山網晚間引述通報稱，這名無癥狀感染者為疏附縣站敏鄉二村的17歲女性村民，今天在定期核酸檢測中結果呈陽性，經專家診斷為2019冠狀病毒疾病無癥狀感染者，已轉入喀什定點醫院進行隔離醫學觀察。

通報顯示，這名患者目前沒有發燒、咳嗽等癥狀。

據該報道，喀什地區下午起傳出疑似疫情而封城，不少當地網友晚間均在新浪微博留言表示已接獲社區通知，當地也出現搶購生活物資的情況。