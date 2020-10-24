美國稱中國已購230億美元美國農產品

美國貿易代表辦公室與美國農業部周五（23日）發表聯合聲明，表示中國購買的美國農產品數額已超過230億美元，完成兩國簽署的首階段貿易協議目標的71%；另在57項技術承諾中，中國亦已履行其中50項。

廣告 繼續瀏覽後續

據東網今天報道，中國已採購230億美元美國農產品 占貿易協議目標71%。消息說，中國大量採購玉米等美國農產品。

據報告顯示，中國大幅增加採購美國農產品，玉米數額前所未有多達870萬噸，大豆在2021銷售年度的銷售量，達2017年的兩倍。高粱銷售量在2020年首8個月內達到6.17億美元，高於2017年同期的5.61億美元。牛肉和牛肉產品僅今年首8月的銷售量，已是2017年全年的3倍以上，另外豬肉銷售量亦創新高。

據美國貿易代表萊蒂澤在聲明中表示：“自協議在8個月前生效以來，我們已經看到中美農業貿易關係有顯著改善，這將令農民和牧民在未來數年受益。”美國農業部期望，除了上述農產品外，中國今年亦能大幅增購寵物食糧、苜蓿、核桃、花生及加工食品，以達到或接近銷售量新高。

該報道說，根據中美首階段貿易協議，中方同意在2020年購買365億美元的美國農產品。美媒指出，貿易協議稍微緩和了中美世界兩大經濟體的貿易激戰，但在人權、新冠肺炎和科技的爭論仍令兩國政府關係維持緊張狀態，預料展開第二階段貿易談判並不明朗。