美對台再售軍火 中國或警告拿波音開刀

針對美國國務院批准3筆對台軍售，作為中國官方智囊的國務院參事、人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，此舉除有可能波及武器生產商之一美國波音在中國的市場，也將持續衝擊中美關係及兩岸局勢。

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據香港經濟日報今天引述消息報道說，美再對台售武，中方智囊暗警告：小心波音遭制裁。消息說，時殷弘在接受中央社訪問時指出，特朗普政府似乎大幅簡化軍售台灣的必要程序，使他上任至今累計向台灣軍售的金額超過130億美元、自然會持續衝擊低潮中的中美關係，並升高兩岸局勢的緊張。時殷弘表示，這3筆軍售中，增程型距外陸攻導彈（SLAM-ER）及相關零件與支援系統，是由波音生產。而眾所周知，中國一向是波音商用客機的大買家。

據該報道，未來中國是否可能以商用客機訂單制裁波音，值得觀察。