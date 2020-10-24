美軍機飛入台空否？ 胡錫進警告解放軍大動作報復

香港媒體今天報道，美軍一架RC135W電子偵察機日前被指飛越台灣北部上空，美軍先向媒體證實事件，周五（23日）再改口稱是錯誤消息，台灣空軍司令部及國防部則兩度否認事件。中國大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進則指，台美先後否認有關報道，說明已意識到問題嚴重性；又強調美軍飛機不得飛到台灣上空是“底線”，如有確鑿證據，相信解放軍必有重大反應。

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據東網今天報道稱，傳美軍偵察機飛越台北上空，美軍發聲明闢謠。

英媒周四（22日）曾報道指，美國太平洋空軍一名官員證實一架RC135W“鉚接”（Rivet Joint）電子偵察機，於周二（20日）執行例行任務時，曾飛越台灣北部上空。該官員稱，基於行動安全，不便透露該次任務的詳情。惟該消息於事發當日已遭台灣的空軍司令部駁斥。

美國太平洋空軍公共事務部回應台媒稱，已發聲明澄清並要求更正，相關報道所示的日期與時間內，沒有任何美國飛機出現在該區域。

該報道說，另外中國遼寧葫蘆島海事局周五發布航行警告，指解放軍於周六（24日）早上6時至下午6時，在渤海附近海域執行軍事任務，任何船隻不得進入相關海域。

對此，胡錫進指出，“美軍飛機不得飛到台灣上空”是底線，如有美軍飛機飛越台灣的確鑿證據，意味着美軍侵犯中國領空，解放軍將作出包括派戰機飛到台灣上空保衞國家領空等的重大反應，相信台軍屆時不會膽量率先對解放軍戰機開火，否則將遭到毀滅性打擊，台海地區軍事格局將被改寫，為統一台灣邁出重要一步。

東網指胡錫進又稱，台灣民進黨當局的“謀獨”路線已走進死胡同，中國大陸幾乎天天都有軍事準備行動在台海地區進行，對台當局前所未有的高壓態勢已形成，後者已成“驚弓之鳥”，台當局兩度否認美軍機飛越台灣的消息，反映“他們真怕了”。他強調，解放軍近期連續演習以及東風17據傳已部署到東南沿海，就是為台海局勢一旦升級為軍事衝突作準備。