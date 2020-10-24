談中國金融風險 馬雲批缺乏健康系統

阿里巴巴集團創辦人馬雲今天出席上海外灘金融峰會演講時說，中國當下面對的不是金融系統性風險，而是仍缺乏健康金融系統的風險。據中國官方報道，中國國家副主席王岐山今天在致詞時說，中國金融不能走投機賭博的歪路，不能走“金融泡沫自我循環”的歧路，不能走龐氏騙局的邪路。

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據中央社今天報道說，阿里巴巴集團創辦人馬雲今天出席上海外灘金融峰會演講時說，中國當下面對的不是金融系統性風險，而是仍缺乏健康金融系統的風險。他認為，數位貨幣可能是未來30年金融發展非常重要核心。該報道引述據新浪財經，馬雲在演講中提到，中國與歐洲已經運轉幾十年的金融體系完全不同，當下面對的不是金融系統性風險，而是仍缺乏“健康金融系統”的風險，若要建立生態系統，就必須堅持創新。

他認為，真正的創新，一定會犯錯，問題不是怎麼樣不犯錯，而是犯了錯之後能不能完善修正、堅持創新。馬雲並警告，“今天（中國）是這個不許那個不許的文件太多，政策太少。最怕監管到後來，變成了自己沒有風險，自己部門沒有風險，但是整個經濟有不發展的風險”。

他強調，做沒有風險的創新，就是扼殺創新，很多時候，把風險控製為零才是最大的風險。“好的創新不怕監管，但是怕‘昨天的監管’，我們不能用管理火車站的辦法來管機場，不能用昨天的辦法來管未來”。

馬雲接着提到，今天中國的銀行仍延續著“要抵押、要擔保的當舖思想，這很難支持未來30年世界發展對金融的需求。未來的金融體系，要從幫助20%的人，到幫助80%的小企業和年輕人；要從過去的人找錢、企業找錢，做到錢找人、錢找企業”。

據馬雲表示，如果用未來的眼光打造30年後世界所需的新金融體系，數位貨幣可能是非常重要的核心，至於數位貨幣到底要解決未來的什麼實際問題，“不是從歷史上去找，不是從監管角度去找，不是從研究機構去找，而是從市場去找，從需求去找，從未來去找”。馬雲又說，“我們這一代人做這個改革，結果可能是下一代才能看到，我們可能就是負重前行的一代人，但這是歷史給我們的機遇，也是給我們的責任”。

中國國家副主席王岐山今天視頻形式參加了上海外灘金融峰會並致辭。中央社稍早引述中國官方新華社消息說，中國國家副主席王岐山今天在致詞時說，中國金融不能走投機賭博的歪路，不能走“金融泡沫自我循環”的歧路，不能走龐氏騙局的邪路。要堅守金融發展基本規律和金融從業基本戒律，緊貼企業生產經營，抓住市場新趨勢、新機遇，支持經濟發展重點領域和薄弱環節。