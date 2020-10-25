內蒙古開黨委常委會就風波自我批評 亦指：要堅定不移推進雙語教學改革

內蒙古自治區早前推出新政策，要求當地以蒙古語授課的學校，自今年秋季起改用漢語教授小學語文、小學道德與法治科、初中歷史科，結果引發當地蒙古族民眾強烈反彈，有蒙古族民眾拒絕送孩子上學，並聚集上街抗議，還曾發生警民對峙。據悉，內蒙古自治區黨委常委10月23日召開了加強和改進民族工作專題民主生活會，會議雙語教學改革中出現的問題，進行了“批評和自我批評”。

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據自治區黨委機關報《內蒙古日報》報導，自治區黨委常委會利用一整天時間，召開加強和改進民族工作專題民主生活會，對標對錶習近平總書記關於民族工作的重要論述、推廣普及國家通用語言文字的重要指示精神和黨中央相關決策部署，拿起批評和自我批評這個有力武器，由表及裡查擺推進雙語教學改革中出現的問題，舉一反三查找我區民族工作中存在的問題，深入剖析問題根源和癥結所在，從政治站位、思想認識、責任擔當、工作作風等方面反思反省班子和個人存在的差距和不足，認真思考加強和改進民族工作的思路舉措。

報導稱，自治區黨委書記、人大常委會主任石泰峰主持會議並作總結講話。會上，石泰峰首先代表自治區黨委常委會作對照檢查，並帶頭作個人檢視剖析。隨後，自治區黨委副書記、自治區主席布小林和其他常委同志逐一進行個人剖析。每位常委發言後，其他同志依次提出批評。大家在發言中，堅持把自己擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去，自我批評直面問題、查擺嚴格，既找理論短板、工作弱項，又找思想差距、作風不足，做到了見人見事見思想；相互批評開誠布公、坦誠相見，真點問題、點真問題，體現了對同志的真誠關心和對事業的高度負責，達到了深化認識、凝聚共識、強化擔當、共同提高的目的。

石泰峰在總結講話中稱，這次專題民主生活會是對習近平總書記關於民族工作的重要論述和推廣普及國家通用語言文字工作的重要指示精神的一次再對標再對錶，是對我區雙語教學改革問題的一次再深思再反思，也是對加強和改進內蒙古民族工作的一次再加壓再加力。他表示，我們要以這次專題民主生活會為契機，切實學習貫徹好黨的民族理論和政策，着力研究解決好我區民族工作中的深層次矛盾和問題，不斷開創全區民族工作新局面。要拿出自我革命的精神和刀刃向內的勇氣，對這次民主生活會查擺出來的各類問題全面起底、集中整改，確保所有問題全部整改到位。

會上，石泰峰指出，要充分發揮黨委總攬全局、協調各方的作用，着力構建上下聯動、條塊結合、齊抓共管的工作格局。要堅定不移推進雙語教學改革，使各族群眾從小就能掌握國家通用語言文字。他亦強調要全面從嚴從實抓好管黨治黨工作，堅持把思想政治建設擺在首位，加強基層黨建工作，加強幹部隊伍建設，着力解決形式主義、官僚主義突出問題，確保各級黨組織和廣大黨員幹部始終成為做好民族工作的堅強政治力量。