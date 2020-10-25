全球展開聲援“送中12港人”活動羅冠聰倫敦發言

全球展開聲援“送中12港人”活動，以香港為最後一站，圖為英國站的網上宣傳海報。（網上截圖）

懷疑偷渡台灣12名涉反修例案件的港青所搭乘的船隻，8月23日被廣東海警截獲並扣留予深圳鹽田看守所至今已64日，家人仍難見一面，所聘僱的律師又遭看守所轟出門外，全球逾30個城市包括美國三藩市、紐約、加拿大多倫多、台灣台北等，遂由前日（23日）起一連多日發起遊行、快閃行動及網上集會。

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在英國倫敦，“Fight for Freedom, Stand with Hong Kong”等海外港人組織發起集會，將在英國時間周六（24 日）下午2時、即本港時間25日晚9時，在倫敦塔橋（Tower Bridge）集會聲援12人。前香港眾志主席羅冠聰在 Facebook 預告將出席，更是他流亡後首次在英國公開發言。

羅冠聰抵達倫敦近三個月，期間遭到官媒無間斷抹黑、攻擊之餘，亦受港府瘋狂針對，在國安法、與六四集會兩案遭到通緝。羅在面書表示，由於離港後仍然高調與中共對抗，尤其會見了英美高級官員、在王毅訪歐時“打對台”，“我一直都對我在海外的個人安全感到憂慮”。

羅冠聰又稱，加上最近俄羅斯反對派領袖Alexei Navalny疑遭政府毒害病重，這種擔憂便更為顯著。他說：“因此，我在抵達倫敦後都沒有在公開場合亮相，避免面對種種未知的風險。但我今次覺得必須要站出來 －－ 十二港人被扣押於中國大陸，實乃極為嚴重的國際新聞，我希望透過我的參與，令更多朋友參與遊行集會外，亦令外國政府更為關注這件事件。”

另在美國、加拿大、英國、澳洲、韓國、印度等多地亦有人發起聲援 12 港人行動，行動“尾站”將在香港，“12 港人關注組”將於25日晚上 8 時舉行網上集會，屆時將有家屬及嘉賓分享。

協助12港人家屬的本土派政治人物鄒家成稱，周日（25日）的網上集會播放各地聲援12港人行動的片段外，12港人之一的嚴文謙家屬將首次現身，他亦呼籲市民參與集會，強調“越多人關注，他們（12人）就越安全。”主辦方要求中國立即釋放12港人回港、以及確保政治犯的基本權利，讓他們自行選擇法律代表、接受醫治，以及與外界通訊。

鄒家成蘋果日吧，至今已經有逾30個城市舉行共39場行動聲援12港人，他坦言參與的人數遠比預期中多，對於全世界手足關注12港人表示感謝。而周日的集會，除了會播出各地行動的片段，也會有家屬對談，包括被捕者嚴文謙家屬會首次現身，亦會有鄭子豪、鄧棨然和黃偉然的家屬分享心情；支聯會副主席、大律師鄒幸彤會發言分享營教12人的經歷。

關注組早前聯同區議員派發5萬張“毋忘十二手足”透明卡，呼籲市民拍照上傳。鄒家成指，行動比想像中多人參與，相信港人非常關注12手足的情況，他呼籲市民除了上傳照片，亦要參與周日的網上集會，因為“越多人關注，佢哋（12人）就越安全”。

另外，前香港眾志秘書長黃之鋒在facebook透露，身在瑞士的手足也關注12港人在囚的事，他們響應關注組呼籲，自製BringThemBack透明卡，並在瑞士多個地方拍照，表達訴求和關注。黃說：“即使身處外地，也可為12港人發聲表態，讓世界知道我們沒有忘記這群手足”，他又提醒香港人要參與今晚（25日）8時的網上集會。