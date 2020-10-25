新疆喀什傳暴增137例無癥狀感染者 祭一級措施

新疆喀什今天檢出137例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）無癥狀感染者，都與昨天發現病例的父母所在工廠有關，當地已啟動一級應急響應，中國國家衛健委也已派工作組趕赴當地。喀什昨天傳封城，停止航班，今天中國網絡消息報告已經解封通航。

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據中央社今天報道說，新疆喀什25日檢出137例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）無癥狀感染者，都與昨天發現病例的父母所在工廠有關，當地已啟動一級應急響應。圖為新疆喀什地區葉城縣阿克塔什鎮居民。消息引述澎湃新聞，中國新疆維吾爾自治區衛健委副主任顧瑩蘇今天晚間7時許在記者會上表示，喀什地區疏附縣站敏鄉二村一名17歲女子24日被診斷為COVID-19無癥狀感染者後，當地疫情防控指揮部立刻對她的密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者進行核酸檢測。

報道說，截至25日下午2時，有137人呈現陽性反應，都和這名女子父母所在的三村工廠有關。這137人也都被診斷為無癥狀感染者。

據中國官媒央視報導，截至目前喀什共報告新增138例無狀感染者，當地疫情防控指揮部立即啟動一級應急響應。中國國家衛健委今天也已派出工作組前往當地展開疫情防控。澎湃新聞說，截至25日早上8時，喀什已核酸採樣30萬8207人，預計利用兩天時間完成全民核酸檢測。各中小學未住校的學生及幼兒園暫時停課至10月30日，檢測完成後複課。

該報道說，面對近期零星傳出的COVID-19疫情，中國各地政府都不敢大意，之前青島政府也在當地傳出疫情後5天內，做完全市1089萬人的核酸檢測。據新京報說，北京市疾病預防控制中心發布消息，指近期如無十分必要，建議不要前往新疆喀什地區旅行及出差。