李嘉誠旗下長和投資歐洲又一項目資金達90億歐元

根據彭博新聞報導，李嘉誠家族旗下的長和去年中成立新的電訊控股公司，統合歐洲及港澳電訊業務之後，再有新舉動，集團正與西班牙電訊基建公司Cellnex洽售新電訊控股公司旗下的歐洲鐵塔資產，作價達90億歐元。

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彭博社引述消息人士稱，今次長和洽售歐洲電訊鐵塔資產的談判，已屆深入階段，但尚未達成最終協議。自去年中長和成立新控股公司CK Hutchison Group Telecom，統合歐洲6國及港澳電訊業務之後，便推進將歐洲共2.91萬座電訊鐵塔資產撥歸在附屬的CK Hutchison Network內。該集團管理層曾經於去年8月表示，創建新的基礎設施部門，即俗稱鐵塔公司之後，可透過出售資產，幫助長和減少債務，並且有助減省支付昂貴的5G網絡建設費用。截至今年6月底止，長和的債務凈額對總資本凈額比率為25.1%。

此前，長和的電訊業務，透過出售部分固網及個別地區資產，集中在現有經營的12個國家及地區的電訊業務物色併購，繼而將歐洲及港澳的電訊業務撥歸新的控股公司，再將當中的歐洲鐵塔業務抽出來置入一家新的附屬機構，部署新的增值行動。

明報引述宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指出，長和洽售歐洲電訊鐵塔資產會對股價帶來短期刺激。始終鐵塔資產向來回報低但穩定，若然落實出售，有助更快提升長和的回報，因此引起投資者的憧憬。此外，長和的負債雖然較低，但出售鐵塔資產可在經濟環境欠佳下增加資本，套現所得可用於購入回報更佳的項目。

今次有意洽購長和歐洲鐵塔資產的Cellnex，本身在歐洲10國經營6.1萬個基站或鐵塔，數目規模僅比英國分拆出來並部署上市的TowerCo略少。該公司為歐洲最大的電訊基建公司之一，在意大利、法國及西班牙三國分別擁有逾萬鐵塔或基站。新加坡主權基金GIC透過間接持有Cellnex為主要股東之一。