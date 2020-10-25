羅瑞卿之子羅宇在美國去世 曾揭鄧小平89下令開槍

蘋果日報今天引述消息報道，中共開國大將、解放軍前總參謀長羅瑞卿大將的第二個兒子羅宇，於美國東岸時間22日去世，終年76歲。該報道稱，曾任解放軍總參謀部的羅宇揭露1989年，中共已故領導人鄧小平下令開槍鎮壓學生，並於2016年在蘋果日報發表 〈與習近平老弟商榷〉連載文章。

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蘋果日報今天報道稱，中共開國大將羅瑞卿之子羅宇在美去世，終年76歲，曾揭鄧小平下令開槍鎮壓學生。該報道說，北京獨立記者高瑜今午透過Twitter指出，中共開國大將、解放軍前總參謀長羅瑞卿大將的第二個兒子羅宇，於美國東岸時間22日去世，終年76歲。曾任解放軍總參謀部的羅宇不僅揭露1989年，中共已故領導人鄧小平下令開槍鎮壓學生，其另一個身份是已故香港傳奇女子狄娜（梁幗馨）的第二任丈夫。

據該報道，羅宇於1944年在陝西延安出生，1963年考入北京清華大學自動控制系。1975參軍，1988年獲授大校軍銜，1989年羅宇出席法國航空展時，不滿中共下令解放軍武裝部隊鎮壓天安門學生和百姓而逾期未歸，1992年被江澤民頒令開除軍籍黨籍。

羅宇在其回憶錄《告別總參謀部》中揭露1989年六四清場時說：開槍鎮壓學生的作戰命令起草好後，先送給中央軍委副主席兼秘書長楊尚昆，趙紫陽是第一副主席；楊尚昆要鄧小平先簽才肯簽，說：“先送鄧，鄧不簽，我不簽。”於是命令先送給鄧小平，讓鄧小平簽字後，楊尚昆加簽。第38集團軍軍長徐勤先拒絕執行命令的理由就是：軍委第一副主席趙紫陽沒有簽，軍令不全、不合法，不能執行。

該報道說，羅宇在回憶錄透露，自己是狄娜的最後一任丈夫。

報道指2016年，羅宇曾在香港《蘋果日報》發表 〈與習近平老弟商榷〉連載文章，其中直指中國遍地危機，“總禍根就是中共的一黨專政”。羅宇又指，要讓中國逐步民主化，需要解除禁報、解除黨禁、司法獨立、設立選舉，以及軍隊國家化。