馬雲估計螞蟻上市乃人類史上最大規模集資

螞蟻集團將於下周二開始招股，創辦人馬雲昨（24日）在一個論壇上表示，已在上周五（23日）為螞蟻集團定價，是為人類有史以來最大規模融資定價，也是5年來首次在紐約以外完成該等規模的定價，不過他未有透露實際金額。

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即將在港滬兩地同步上市的螞蟻金服集團，目前正在亞洲、歐洲和美國進行上市前路演，南華早報引述主要的財金分析師估計，螞蟻金服的市價處於3500億至4500億美元之間，是世界至今最大的一宗上市集資。南華早報的老闆馬雲，也是螞蟻金服的大股東，他的旗艦公司阿里巴巴在美國和香港兩地上市。

該報引用財金專家的分析認為，精確估算螞蟻金服的市價，必須要了解其商業模式，計算出這個企業與其他相關公司的互動，以及推算它的增長潛能。

報導引述知情人士指出，金融界本周經過研判計算，螞蟻金服的價值大約是3500億至4500億美元，包括上市集資之後的所得。

中國大陸和香港當局已經掃除螞蟻金服上市的一切障礙，為這個價值轟動全球的上市案做好準備。

螞蟻金服是中國最大的流動支付平台“支付寶”的母公司，在8月份申請在上海科創板和香港主板兩地同步上市。中國證監會上周一批准螞蟻金服上市申請，而之前香港交易所已經為此開了綠燈。螞蟻金服在上海上市仍有部分問題需要處理，但一般相信中國證監方面將很快批准。

總部位於杭州的螞蟻金服透過這次有可能是世界最大一宗上市案，吸引到來自全球的投資者。

南早的報導指出，與上海同步為螞蟻金服上市，香港從而可與中國大陸快速發展的金融中心配合步伐。北京正穩步地開放本地金融市場予外國投資者，藉此而栽培深圳成為一個科技和金融中心。

中國發改委本周初給予深圳在40個範疇跟個大的自主權，以增強其地位，當中包括放寬簽證規定，以吸引外國的人才，發展本身的股市指數期貨交易。

報導引述立信德豪會計師事務所的執行董事陳錦榮說，發改委批准螞蟻金服在港上市，顯示北京對香港的承諾，成為一個為中國企業集資的國際金融中心。

南早指出，目前正值香港國安法生效之後引起政治恐懼和緊張，而在此際螞蟻金服在港上市，可消除香港金融中心地位受到影響的憂慮。

今年至今，根據Refinitiv數據公司，香港是世界第二大集資市場，緊跟紐約的納斯達克之後，而深圳的創業板則名列第六。

深圳證交所1990年12月成立直至今年9月，一共2339家企業集資了1934.5億美元，在大約同時期，在香港交易所上市的公司數目，亦與深圳上市的差不多，但根據Refinitiv的數據顯示，香港的集資金額比起深圳多出2.7倍，達到5161.2億美元。