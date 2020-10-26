中印邊境昨傳解放軍俘虜20印兵

中印衝突議題昨天25日有消息指出，解放軍在中印雙方有爭議的邊境地區阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南地區），擄走20名印度士兵。

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據蘋果日報報道說，有印度網民25日在Twitter發帖，引述當地消息指出，至少20名印度士兵在阿魯納恰爾邦上蘇班西里縣（Upper Subansiri）偏遠村落納丘（Nacho），被解放軍擄走。事發的阿魯納恰爾邦與西藏自治區為鄰，但該邦包括上蘇班西里縣在內大部份地區，位於中印邊境存在主權爭議的藏南地區；中國宣稱擁有藏南地區的主權，不承認印度對此地主權。

據該報道，印度與中國部隊自5月初起在拉達克（Ladakh）東部對峙，雙方士兵頻頻發生衝突，今年9月也曾有5名印度人在阿魯納恰爾邦邊境地區，被解放軍擄走，在印度要求後獲得釋放。當時中方指這5人是間諜。

最近則有1名解放軍士兵本月19日在拉達克東部狄姆喬科（Demchok）越過中印實際控制線，遭印度軍方俘虜，隔天始交還中國軍方。中方稱該人士兵是幫牧民尋找犛牛而走失迷路，但說法與印度調查卻有出入，印度官員指這名士官被俘時攜帶儲存設備、睡袋和手機，被懷疑從事間諜活動。