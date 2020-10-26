中國加大控制手機瀏覽 大小名家手機商遭整頓

中國國家網信辦今天公告，將對華為、小米等8款手機瀏覽器進行“專項集中整治”，整頓發布“自媒體”違規采編的新聞、“標題黨”文章，以及違背“社會主義核心價值觀”不良資訊等問題。

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據中央社今天報道稱，中國下令整治手機瀏覽器，鎖定華為小米等大品牌。而根據中國國家互聯網信息辦公室微信公眾號公告，這次“專項集中整治”的首批名單為中國大陸影響力較大的8款手機瀏覽器，分別為UC、QQ、華為、360、搜狗、小米、vivo、OPPO等。

據公告稱，這波整治將着力解決3大突出問題，一是發布“自媒體”違規采編的各類網絡新聞資訊；二是發布“標題黨”文章，如惡意浮誇、“唱衰”、“賣慘”、冒名炒作等；三是發布違背“社會主義核心價值觀”的不良資訊。公告並要求業者，自10月27日至11月9日，對照問題清單深入開展自查整改，於11月9日下午5時前，向網信部門提交自查整改報告和內容營運制度規範並接受審核。

中央社說，公告表示，網信部門將針對業者自查整改情況進行檢查評估，對整改後問題依然突出的手機瀏覽器，將依法依規進行嚴肅處置，直至取締相關業務。此外，各地網信部門還將對屬地手機瀏覽器進行全面摸底排查，一併按要求納入專項整治和督導整改。