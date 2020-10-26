中國宣布制裁美國三大武器製造商

針對美國對台軍售，中國外交部發言人趙立堅10月26日表示，將對參與軍售的洛克希德馬丁、波音防務和雷神等美國企業，及相關個人實體祭出制裁。波音防務（Boeing Defense, Space & Security）是波音集團旗下的子部門，業務範圍包括國防、太空及安全。據人民網等官方媒體報導，趙立堅26日下午在中國外交部例行記者會中作上述表示。

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趙立堅表示，中國多次指出，美國向台灣出售武器裝備，嚴重違反“一個中國”原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和安全利益。中國對此強烈反對，予以強烈譴責。

趙立堅說，為維護國家利益，中國決定採取必要措施，對洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音防務和雷神（Raytheon）等美國企業，和在售台武器過程中“發揮惡劣作用”的美國有關個人和實體，實施制裁。

他強調，中國再次敦促美國恪守“一個中國”原則的承諾和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台任何軍事聯繫，並指將繼續採取必要措施，捍衛國家主權和安全利益。

據聯合網報道，美東時間21日，美國國防安全合作署（DSCA）發布新聞稿指出，美國國務院已批准3筆對台軍售，並已正式知會國會。

這3筆軍售包括海馬斯多管火箭系統、增程型距外陸攻導彈、F-16新式偵照莢艙，總值約18.113億美元，是美國總統特朗普（Donald Trump）上任後第8次對台軍售。

洛克希德·馬丁、雷神、波音防務在華都有哪些業務呢？

洛克希德·馬丁：

洛克希德·馬丁與中國的商務往來包括2013年與中方簽訂合約，在中國南部沿海建造10兆瓦小型熱能轉換站；2014年則與中國國家核電技術公司簽訂合約，承諾在2017年前爲中國建造完成核反應堆冷卻劑系統；2019年9月更曾向中國奧凱航空出售2台全任務飛行模擬器。

飛機衛星方面，旗下西科斯基飛機與中國昌河飛機等公司聯合成立上海西科斯基飛機有限公司，洛克希德佔股49%，為最終受益人。

雷神：

雷神向中國銷售飛機發動機、在中國11個城市供應2,500部自動扶梯和電梯。

波音防務：

波音公司60%的收入來自於商用飛機，約16%收入來自全球服務業務，波音防務的收入只佔不足23%。儘管波音防務的業務與中國關聯度不大，但外界關注中美關係如進一步惡化，會否蔓延影響商用飛機業務。

新冠疫情本使航空公司損失慘重。加之，2019年3月10日一架隸屬埃塞俄比亞航空的波音737 MAX 8客機於起飛後不久墜毀，機上149名乘客和8名機組人員全部遇難。這給波音客機聲譽帶來巨大衝擊。