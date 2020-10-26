五中全會今揭幕定2035目標　評論料涵蓋防美國施壓應對政策

一連四天的中共十九屆五中全會今早在北京召開，總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規畫和二〇三五年遠景目標的建議（討論稿）》向全會作出說明。

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面對西方圍堵，市場普遍認為，由習近平提出的「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」（雙循環）發展模式，或成為「十四五」規畫核心理念。中央黨校前副校長李君如接受中新社訪問時更指出，即將通過的「十四五」規畫，是開啟30年現代化新征程的第一個五年規畫，其制定和執行將關係到後面25年的現代化，把中國經濟從高速增長推動到高質量發展。

五中全會雖然主要談中國經濟，但在現時中美關係緊張的形勢下，時事評論員劉銳紹預料，這不能不談中美關係如何影響中國經濟，特別是如何防止美國在經濟上進一步佔中國便宜，並預防美國在其他方面施壓以致幅射到中國內部經濟，須為此思考如何透過內循環來保障中國的經濟安全，因為過往中國經濟要「保八」(即GDP要維持在8%的增長)時，當中2%由外貿貢獻，在外貿因美國受壓的情況下，王歧山上周已在論壇表明，將由過往的投資推動，改為以投資和消費推動經濟，便是一例。

他指出，習近平在上周的抗美援朝紀念活動上的用辭之硬，是過去紀念活動所未見，相信是要向美國以致中國人民表明，中國是不會妥協的。他認為，中方在中美問題上，會採取經濟和政治分開處理的態度：經濟上，對美國會繼續盡量保留實力，保持中美貿易進展；政治上則會不斷收緊，甚至對美國有更大的預防。