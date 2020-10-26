喀什再增26例無癥狀 曾說武漢疫情可防可控染疫專家今次警告疑有超級傳染者

新疆喀什地區兩天內新增超過百例2019冠狀病毒疾病無癥狀感染者。新疆自治區新聞辦公室晚間舉行記者會通報，截至今天下午4時，喀什再新增26名無癥狀感染者。中國媒體引述北京大學第一醫院醫師分析，這些人員應是在出現癥狀前就被驗出，當地不排除已出現超級傳播者。

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新疆喀什疫情延燒，報再增26名無癥狀感染者。中央社綜合人民網、央視網等中國官媒消息，新疆維吾爾自治區喀什地區疾病預防控制中心副主任王希江今晚在記者會作上述通報，並表示新增感染者均在疏附縣，全部為25日無癥狀感染者的密切接觸者。

新疆喀什疏附縣24日報告新增一例無癥狀感染者，為一名17歲少女。當地疫情防控指揮部隨即對她的密切接觸者與間接密切接觸者進行核酸檢測，截至25日下午2時，當地新增137人呈現核酸陽性反應，均為無癥狀感染者，並且都和這名少女父母所在的三村工廠有關。截至目前，新疆喀什地區累計達164名無癥狀感染者。據中國國家衛健委專家組成員、北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強近日受訪時表示，少女的父母將病毒從工廠帶回並傳染給女兒的可能性較大，但也不排除這名少女感染後將病毒帶給父母的可能性。

據該報道，對於喀什突發疫情，陸媒今天引述中國疾病預防控制中心前副主任楊功煥表示，目前還無法判定原因，但應該與當地冬季來臨、氣溫下降有關。北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發警告，由於疫源不明，加上感染量大，可能意味着已出現二代、三代甚至更多傳染病例，也不能排除出現了“超級傳播者”，因此絕不可掉以輕心。

據王廣髮指出，人的活動範圍有限，一個患者平均可感染3人。以此推算，138例的數量可能意味着已出現二代、三代甚至更多傳染病例，也不能排除出現了“超級傳播者”。他強調，一定要從最壞的地方着眼，把防控網編織得更為密集，尤其流行病學調查一定要深入、精細。雖然有一定客觀存在的難度，但要儘可能地溯源到第一例感染者，並查清這一輪傳播的源頭到底是人還是冷鏈食品等物品。

據中央社說，2019年冠狀病毒疾病疫情今年初爆發後，王廣發曾於1月初與中國國家衛建委專家共同前往武漢調查，並在受訪時宣稱新型病毒致病性較弱，“疫情可防可控”。但他之後卻染疫，並在3月5日獲官方頒發“全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人”稱號，引起網上輿論質疑。