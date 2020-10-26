孟晚舟今出庭 辯控加拿大濫用逮捕程序

美國當局指控孟晚舟涉嫌金融欺詐，向滙豐銀行HSBA.L隱暪華為在伊朗的業務經營，導致滙豐觸犯美國對伊朗制裁禁令。孟晚舟否認這些指控，目前在溫哥華處於取保候審狀態，試圖阻止被引渡至美國。孟晚舟律師團指控加拿大與美國當局2018年12月在溫哥華國際機場逮捕她時濫用程序。

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據路透社今天報道說，華為CFO孟晚舟案周一再度開庭聽證，聚焦濫用逮捕程序指控。消息說，未來五天聽證會的焦點在於，孟晚舟律師團指控加拿大與美國當局2018年12月在溫哥華國際機場逮捕她時濫用程序。

美國當局指控孟晚舟涉嫌金融欺詐，向滙豐銀行HSBA.L隱暪華為在伊朗的業務經營，導致滙豐觸犯美國對伊朗制裁禁令。孟晚舟的律師團宣稱加拿大當局與美國方面有不當交流，包括分享了孟晚舟電子設備的辨識細節。

加拿大對此予以否認，並提供了參與逮捕孟晚舟的皇家加拿大騎警(RCMP)成員的宣誓書。

據該報道，一名熟悉華為策略的消息人士稱，本周的交叉詢問將主要由孟晚舟的團隊進行，重點是美國官員涉嫌參與逮捕孟晚舟，加拿大方面的疏漏或不當披露，以及RCMP成員宣誓書與加拿大司法部被迫披露的電郵之間的落差。該消息人士未獲授權可公開談論此事。

加拿大司法部曾表示，關於濫用程序的論證定於2021年2月16日至3月5日舉行。孟晚舟已要求公布更多相關文件，其中包括加拿大和美國當局之間的電子郵件，以證明存在濫用程序的情況。

據路透社說，孟晚舟的引渡聽證會預定在2021年4月結束。