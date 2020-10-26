學生會不滿港大聘清華黨委作副校長 促推遲拍板會議

近年因高層人事任免而引發爭議的香港大學，最近再現的人事風波擴大。香港大學校務委員會據報明(27日)天舉行特別會議，以通過聘用包括疑是中國清華大學黨委在內的申作軍出任港大副校長的任命，但港大學生會發出聯署聲明，強烈反對聘任具政治聯繫人士當副校長，指校委會若在此時委任兩名極具爭議的人選為港大副校長，「等同於宣告港大院校自主之終結」，促請校委會推遲會議，直至完成盡職調查和申作軍書面申報其政治連繫。

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據香港傳媒揭發，獲遴選委員會推薦出任港大副校長(研究)的清華大學工業工程系系主任申作軍，曾是該校黨委，在傳媒揭發之日，清華網頁上的黨委名單中，申作軍的名字遭刪除，但在不同年分的google快照顯示，他曾兩度當選黨委；另一名副校長 (學術發展)的推薦成員宮鵬則被《蘋果日報》揭在多年前被捲入「枱底交易」疑雲，指他協助時任中國科技部部長徐冠華之女徐冰入讀加州大學柏克萊分校，並擔任徐的碩士及博士學位指導教授，以換取在中國獲得大量研究經費。宮鵬否認，指責有關報道是誹謗。

在校委會討論是否接納遴選委員會建議前夕，作為本科生代表的校委會成員李梓成表示，有其他校委憂慮，若通過兩名副校長人選的任命，或影響港大的學術發展及形象，故此他已向秘書處要求延後會議，但未獲答覆。

另外，港大學生會昨(25日)晚亦發出聯署聲明，就兩名副校長任命提出三大要求，包括延後委任直至校委會盡職調查是次遴選委員會之利益衝突以及候選人之背景資料，並公開調查報告；公開遴選委員會成員名單及相關遴選準則；最後是申作軍以書面向學生及公眾作政治申報。

聯署聲明指出，是次兩位副校長人選的背景與政治聯繫均被公眾以及學生強烈質疑，但強調校園不應成為政治角力場所的港大校方，卻打算委任有明顯政治聯繫的候選人進入決策層，處理人士任命和掌管研究方向，此舉既違背校方守護學術自由的承諾，亦是公然敗壞港大聲譽。

聲明又指出，申作軍被揭發身兼數職，不僅於清華大學和加州大學柏克萊分校擔任教授，更於京東集團任職智能供應鏈首席科學家，令人質疑他是否有為港大一心一意付出的打算。

聯署聲明亦質疑，遴選委員會成員之一的校長張翔，過去十多年與兩位候選人於加州大學伯克萊分校共事，存在利益衝突；而另一成員王於漸，則是未經遴選程序而「暫任」首席副校長已有一年，並多次參與各種重大的校政決策，包括今次參與選出第四位大學管理層，不符程序公義。

NOW新聞涉嫌自我審查 刪除批評申作軍黨委身分言論

在傳媒披露申作軍曾在清華大學網頁上出現為黨委之後，不少傳媒引述立法會教育界議員葉建源的批評，Now TV新聞台23日亦有作出報道及評論，但在題為《葉建源冀港大澄清申作軍是否有黨員背景》的報道中，葉的評論翌日凌晨被抽起，而相關的評論其後在手機新聞中被下架。據了解，將評論描起和下架的決定由Now TV新聞及財經信息主管陳鐵彪作出。立場親中的陳鐵彪響應網媒《眾新聞》時表示：「我認為不適合咪落架(即下架)囉。」

在引發自我審查疑雲之後，Now TV再次訪問葉建源，以他質疑兩位副校候選人和校長張翔均來自柏克來，未必能令港大兼容並蓄作為標題，內文則有葉要求當事人或港大校方明確交代申作軍是否有中共黨員背景的聲音。

其後，陳鐵彪和該台新聞及財經信息副總裁李偉亮統一口徑向不同傳媒再解釋，上周五新聞播出後，得悉部分內容仍需進一步核實，港大校方也在響應中指出媒體報道有誤，認為不適宜在未確定的消息上再加揣測性的評論。他們又表示，新聞部其後有繼續更新及報道相關新聞，包括葉建源的電話訪問。

根據媒臟報道，經港大校長張翔領導的遴選委員會推薦，清華大學的申作軍和宮鵬同時出任副校長，分別主管研究和學術發展，若獲明天召開特別會議的港大校委會通過，兩人最快於明年1月展開為期五年的任期。