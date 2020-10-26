懲罰對台巨額軍售 中國瞄準洛克希德馬丁、波音防務和雷神

據中國外交部發言人趙立堅今天表示，將對參與對台軍售的美國實體實施制裁，包括洛克希德馬丁、波音防務和雷神。美國國防部上周三表示，美國國務院已經批准對台灣出售三項武器系統的計畫，軍售項目包括感測器、飛彈和大炮，總價值可能為18億美元。

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據路透社今天報道說，中國外交部稱將對參與對台軍售美國實體實施制裁 包括洛克希德馬丁、波音防務和雷神。中國外交部發言人趙立堅是在今天的例行新聞發布會上作如上表示，趙立堅稱將對參與對台軍售的美國實體實施制裁，包括洛克希德馬丁、波音防務和雷神。

趙立堅說，針對上周三美國國務院批准三項對台軍售案，趙立堅此前稱，此舉嚴重違反一個中國原則和中美聯合公報，嚴重干涉中國內政，敦促美國停止對台軍售。

美國國防部上周三表示，美國國務院已經批准對台灣出售三項武器系統的計畫，軍售項目包括感測器、飛彈和大炮，總價值可能為18億美元。美國國務院周三正式通知國會的對台軍售中，還包括11個由洛克希德馬丁(Lockheed Martin)生產的海馬斯多管火箭系統(HIMARS)發射器，估計價值為4.361億美元。

據路透社，在周三的通知之後，後續的國會通知項目可能還包括通用原子公司(General Atomics)製造的無人機；以及波音製造的陸基魚叉反艦導彈。