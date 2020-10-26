新疆1人帶出137人染疫 喀什4鄉鎮列「高風險」區

新強喀什爆發新一輪武漢肺炎疫情，自該區疏附縣前(24日)天發現一名17歲無癥狀感染者後，昨午再確診多137宗無癥狀感染病例，令新一輪染疫總數增至138人。新疆衛生健康委員會公布，由今天零時起，將疏附縣站敏鄉、托克紮克鎮、吾庫薩克鎮及薩依巴格鄉疫情風險等級定為高風險，縣內其他鄉鎮定為中風險。

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根據新疆衛健委通告，首名發現的17歲無癥狀女感染者，經定期檢測發現，是疏附縣站敏鄉二村村民，在三村的制衣廠工作，現正接受隔離觀察，暫時沒有發熱或咳嗽。疾控部門昨日下午為制衣廠內831人進行病毒檢測，結果全部陰性。不過，與染疫少女父母於三村同一工廠相關工作者，則有137人對病毒測試呈陽性反應，全屬無癥狀感染者。其餘人士的測試結果均為陰性，包括確診少女的父母及哥哥。

上述結果是經檢測疏附縣8.6萬人的核酸測試結果得知，餘下15.9萬人的檢測結果仍未公布。衛健委副主任顧瑩蘇表示，當局已基本掌握138人的活動軌跡，對排查到的所有密切接觸者等落實健康管理。

至於喀什地區，至今有超過283萬人接受採樣，已有的超過33萬個檢測結果，未發現異常。當局指，已從阿克蘇、和田、巴州、昌吉等抽調600多名檢測人員緊急支持喀什，喀什地區亦抽調2500多名專業人員組建檢測團隊，預計疏附縣今日內可完成全民檢測，其他縣市後日可完成。

基於疫情出現，離開喀什的外地遊客，須持有7日內有效的核酸檢測陰性報告，而由外地進入喀什者，則毋須隔離或攜帶檢測報告，只須戴口罩、量體溫及掃瞄「健康碼」。不過，中國內地至少有六個省市的疾控中心已勸喻市民，近期如非必要，不要前往喀什旅行及出差。

中國過去一日新增20宗確診病例，全部由境外輸入，分別來自上海、內蒙古、陝西、河北、山西、福建、廣東及四川；另有一宗新增疑似病例，亦屬境外輸入病例。

截至昨日午夜，中國內地共有85810人確診染疫，死亡病例4634例。