港媒指中國打貪政法“悶雷滾滾”整頓未停

中國江蘇省委常委兼政法委書記王立科日前“主動投案”，他曾被視為前中央政治局常委薄熙來的“餘黨”，有分析認為，中共總書記習近平開鍘已8年，中共的政法系統的大整頓還在繼續。

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中共中央紀律檢查委員會10月24日通報，江蘇省委常委、政法委書記王立科“涉嫌嚴重違紀違法，主動投案”，目前正接受中紀委與國監委紀律審查和監察調查。據中央社今天報道稱，中共政法高官自首，港媒指：大整頓還沒停。

該報道引述香港01消息，王立科是2012年中共18大後第4個落馬的省級政法委書記，也是第一個自首的省級政法委書記。王立科之前，中紀委分別在2020年8月18日和6月14日，宣布調查上海市副市長兼市公安局局長龔道安，和重慶副市長兼公安局長鄧恢林。鄧恢林更是自王立軍以來連續第3個落馬的重慶公安局局長。

2012年中共18大以後，已有李東生、楊煥寧、孟宏偉和孫力軍4名公安部副部長被調查。

在王立科“主動投案”的1個多月前，“全國政法隊伍教育整頓試點辦”前往江蘇調研。消息說，當前中國政法系統內部已然“悶雷滾滾”，從中央到地方一大批高官的紛紛下馬，說明政法系統還在整頓，形勢逼人。

該消息指出，如果從習近平2012年上台即首先拿下四川省委前副書記李春城等周永康關係人算起，對政法系統的整頓已經持續約有8年之久，而且沒有停止跡象。報導認為，如果對比中共18大前與現今中國政法系統的狀況，可以發現儘管仍不時有中央級大員被調查，但整體確實已有較大改觀。而以目前的形勢來看，中國政法系統的震蕩，未來還將持續相當長一段時間。

據中央社說，公開資料顯示，王立科生於1964年，現年56歲，長期在遼寧省內基層公安系統任職。2003年至2006年間，王立科擔任遼寧省錦州市公安局副局長等職，而時任市公安局局長的，正是2012年2月躲進美國駐成都總領館的重慶市前公安局局長王立軍。該報道稱，王立軍是揭開薄熙來倒台序幕的關鍵人物，而王立科在遼寧擔任要職的時間也與薄熙來主政遼寧時期有重疊，他因此被視為“薄王餘黨”。