菅義偉發表施政演說  談及習近平訪日延期原委

26日，日本召集第203屆臨時國會，首相菅義偉在眾院全體會議上發表就任後首次施政演說（所信表明演說）。菅義偉表示在外交和安全保障方面以日美同盟為核心，強調日美同盟是“外交和安保的基軸”以及“印度太平洋地區和國際社會和平、繁榮、自由的基礎”，對於中國，他表示：“應該堅持的意見就堅定地堅持，並在共通的各種課題上繼續合作。”

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他在演說中說明了中國國家主席習近平作為國賓訪日計畫延期是受到了新冠疫情影響，菅義偉還表示將“積極利用日中高層（會晤）的機會”。他指出日本與中國和韓國的關係“極其重要”，但是同時對中國海警船駛入釣魚島周邊日本認為是“領海”的區域表示不滿。

菅義偉在講演中將朝鮮綁架日本人問題視為政府最重要課題，提出將繼承安倍政府的路線，希望和朝鮮勞動黨委員長金正恩面對面直接對話。

關於他自己的就任，他說他“在新型冠狀病毒感染擴大和戰後最大幅度的經濟衰退的國難的風口浪頭，擔負起了為國家掌舵的非常重大的責任”，表示“將絕對防止新冠爆髮式傳染，堅決守衛國民的生命和健康”。他還承諾實現不孕治療適用保險，加緊手機資費下調等，並表示菅義偉內閣將是為國民工作的內閣。

在談及他所希望的社會目標時菅義偉指出：是“自助、共助、公助和紐帶”。

他宣布2050年將實現日本國內溫室氣體零排放，將促進產業結構和經濟社會變革，以成長戰略為支柱，打破行政縱式分割、既得利益及因循守舊的先例主義，全力推進法規改革，他表示將克服日本在新型冠狀病毒感染症流行後所暴露的日本數碼化的落後和產業供應鏈的過度傾斜等問題。