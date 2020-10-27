孟晚舟案 加拿大警方證飛機外逮捕合法程序無疵

中國華為財務總監孟晚舟逮捕引渡案昨天起連續四天開庭聽證，聚焦孟晚舟辯方指控加拿大警方逮捕違反法律，且程序違法。加拿大警方受召到庭應訊，作證指逮捕以及程序均合法合規。庭審今天繼續進行。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道說，加拿大警方證人在法庭表示，逮捕華為孟晚舟符合程序。消息稱2018年在溫哥華逮捕華為首席財務官孟晚舟的加拿大警察周一告訴法庭，這次逮捕符合相關程序。

孟晚舟的律師團聲稱她的權利當時受到侵犯。

孟晚舟的美國引渡案恢複審理，她周一抵達不列顛哥倫比亞省最高法院，出席為期五天的聽證會。未來五天聽證會的焦點在於，孟晚舟律師團指控加拿大與美國當局2018年12月在溫哥華國際機場逮捕她時濫用程序。據路透社說，此案已加劇了中國與美國及加拿大之間的外交緊張關係。

孟晚舟的律師團隊指控，當局利用加拿大邊境服務局(CBSA)及其權力搜查乘客，以侵犯其權利的方式調查她。政府律師John Gibb-Carsley問實施逮捕行動的警察Winston Yep，為何不在孟晚舟的航班降落後就登上飛機。Yep說，因為機場在CBSA的管轄範圍內，因此決定首先由CBSA履行其職責。Yep稱對這一程序“不存在擔憂”，並稱如果他們在飛機上實施逮捕，飛機上的其他乘客構成潛在的暴力風險。

據該報道，孟晚舟的律師團聲稱，CBSA不當地扣押了她的電子設備，並將識別信息分享給了美國當局。據Yep表示，皇家加拿大騎警(RCMP)應美國的請求，讓CBSA扣押孟的設備，並將它們放入法拉第袋中。這種袋子可以防止數據被刪除。他補充說，該請求是“程序的一部分”，沒有理由擔心。

Gibb-Carsley詢問Yep的上司是否對CBSA在RCMP之前進行調查表示過擔憂。“沒有，”Yep說，並稱他的上司擔心孟晚舟可能會躲避CBSA並逃離機場，Yep也有這種擔憂。但華為的律師Richard Peck表示，Yep對飛機上可能發生暴力事件的擔憂是虛偽的，作為訓練有素的警察，RCMP應該能夠在飛機上逮捕孟晚舟。Peck還說Yep當天的書面記錄“非常稀疏”，並提請大家注意Yep並沒有按照加拿大引渡法的要求按時間順序寫下當天的報告。

路透社說，孟晚舟的引渡聽證會預定在2021年4月結束。